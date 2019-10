Frau geknebelt: Neue Erkenntnisse der Polizei

Mönkhagen/Lübeck

Rätsel um eine junge Frau, die am Sonnabendmorgen nur per Zufall am Rande eines Feldes in der Nähe der Autobahn 20 bei Lübeck entdeckt wurde – gefesselt, geknebelt und mit erheblichen äußeren Verletzungen.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Montag mitteilten, wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der versuchten Aussetzung mit Todesfolge ermittelt. Die Frau war nicht nur geknebelt und an den Händen und Füßen gefesselt, sondern wurde auch mit Fesselungsmaterial an dem Geäst im Knick festgebunden.

Studentin hätte keine Hilfe holen können

Nach Bewertung der Ermittler hätte sich die Studentin (20) weder selbst befreien, noch aufgrund der Knebelung auf sich aufmerksam machen können. Der von der Straße aus nicht einsehbare Feldweg an der A20 bei Mönkhagen wird so gut wie ausschließlich zu landwirtschaftlichen Zwecken, nicht hingegen von Fußgängern genutzt.

Durch die herbstlichen Witterungsverhältnisse und ihrer nur leichten Bekleidung hätte die Studentin nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Lübeck sterben können, wenn sie nicht durch den 62-jährigen Mann gefunden worden wäre. Der Mann hatte die junge Frau am Sonnabend gegen 8.30 Uhr entdeckt: Er wollte zum Angeln an die Ostsee und musste auf dem Weg noch einmal austreten. Er hielt deshalb an der Segeberger Landstraße kurz vor der Autobahnauffahrt Mönkhagen - und rief sofort die Polizei.

Studentin kann sich an nichts erinnern

Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die Polizei sucht deshalb dringend nach Hinweisen, denn die 20-jährige Lübeckerin kann sich nicht erinnern, erklärte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Klar ist, dass die junge Frau am Freitagabend eine Diskothek in der Einsiedelstraße in Lübeck besucht hat. Ob sie dort möglicherweise mit K.o.-Tropfen oder anderen Mitteln betäubt wurde – dazu machen die Ermittlungsbehörden keine Angaben.

