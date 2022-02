Der Fall hat die Debatte um Gewalt gegen Frauen neu entfacht. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen Hartmut F., der am 19. Mai 2021 seine Frau erschossen haben soll. Körperliche und verbale Gewalt seinerseits waren den Behörden bekannt. Mit einer Gesetzesänderung will Schleswig-Holstein solche Hochrisikofälle künftig früher erkennen und Frauen besser schützen. Wie soll das funktionieren?