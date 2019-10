So reagiert die Politik auf die Flensburger Entscheidung

Flensburg

"Als betroffene Frau weiß ich, wie schwer dieser Schritt fällt. Dass ich in dieser Situation noch nach einem Krankenhaus suchen und lange Busfahrt nach und vor allem zurück von Schleswig hinnehmen muss, finde ich für ein Land wie Deutschland unerträglich", sagt eine dreifache Mutter, die nach eigenen Angaben keine Pille verträgt und sich mit ihrem Mann kein viertes Kind leisten konnte.

Immer weniger Praxen für Abbrüche in Schleswig-Holstein

Anne Redmann, Leiterin der Beratungsstelle von Pro Familia in Flensburg, warnt vor einer weiteren Ausdünnung der Möglichkeiten für Frauen. "2012 gab es in Flensburg noch neun Praxen, wo die Frauen hingehen konnten, heute sind noch vier. Dass künftig kein Krankenhaus in und um Flensburg solch ein Angebot vorhält, ist ein Unding."

Zurzeit sind ambulante Schwangerschaftsabbrüche im evangelisch geführten Diakonissen-Krankenhaus möglich. Doch dieses wird mit dem katholischen Malteser-Krankenhaus zu einem Großklinikum fusionieren und dann mit Rücksicht auf die religiösen Prinzipien der Malteser die Abbrüche einstellen. Ausnahmen sollen dann nur noch bei Lebensgefahr für die Mutter möglich sein.

Schwangerschaftsabbrüche in SH In Schleswig-Holstein sind die Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche rückläufig. Im Jahr 2000 wurde 3702 Abbrüche erfasst. 2010 waren es 3512 und 2018 verzeichnete das statistische Bundesamt 3170 Abbrüche. Die Mehrheit der Frauen waren ledig. Die größte Altersgruppe sind junge Frauen zwischen 20 und 30 Jahren. Insgesamt gab es 2018 bundesweit 100986 Abbrüche. 41 Prozent der Frauen hatten zuvor keine Lebendgeburt.

Landesweit bieten 42 Praxen einen Abbruch

Kritik an diesen Plänen übt auch die Landesvorsitzende und Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Frauenärzte, Doris Scharrel. "Ein Krankenhaus mit Gynäkologie muss Schwangerschaftsabbrüche durchführen können. Das gilt insbesondere für die Schwangerschaftsabbrüche mit medizinischer und kriminologischer Indikation, also nach einer Vergewaltigung." Diese Abbrüche sind auch nach der 12. Schwangerschaftswoche möglich und erfordern dann einen operativen Eingriff. Bis zum 63. Schwangerschaftstag ist ein Abbruch auch mit Medikamenten erlaubt.

Solche Abbrüche bieten aktuell nach Angaben von Scharrel noch 42 niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein an. "Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber früher und liegt vor allem daran, dass Abbrüche in der Weiterbildungsordnung nicht vorkommen und dass junge Ärzte sich nicht mehr mit den gesetzlichen Anforderungen wie Genehmigungen auskennen. Gemeinsam mit dem Land und den Kostenträgern versuchen wir gerade, diese Situation zu ändern", so Doris Scharrel.

Ärzte gehen in Ruhestand: Was bedeutet das für Schwangerschaftsabbrüche ?

Das sei notwendig, denn in den nächsten Jahren gingen viele Frauenärzte in Ruhestand. Dadurch werde sich die Situation für abbruchwillige Frauen weiter verschlechtern, sagt Scharrel. Ein weiteres Hindernis seien die Aktivitäten von Abtreibungsgegnern auch in Schleswig-Holstein, die Frauenärzte öffentlich diffamieren und den Gang der Patientinnen zum Frauenarzt zu einem Spießrutenlaufen machen.

Zuletzt haben Gerichte dafür gesorgt, dass die Gegner zumindest mehr Abstand zu den Praxen halten müssen. Dennoch sind die Aktionen für Frauen ein Grund mehr, sich für einen Abbruch in der Klinik zu entscheiden.

Schwangerschaftsabbrüche : Politiker fordern Eingreifen der Landesregierung

Für Linke wie den SSW muss deshalb die Landespolitik aktiv werden. "Die Landesregierung muss die Versorgungssituation für Flensburg und Umgebung überprüfen und im Zweifel das zukünftige ökumenische Krankenhaus verpflichten, Schwangerschaftsabbrüche auch jenseits medizinischer Notfälle durchzuführen", fordert die Flensburger Ratsfrau Gabriele Ritter von den Linken.

Ihre Parteikollegin, die schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring, hält den Hinweis der Klinikträger auf Arztpraxen nicht für ausreichend. "Kein Arzt und keine Ärztin kann verpflichtet werden, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden. Damit wir die Versorgung nicht dem Zufall überlassen, braucht es eine verbindliche stationäre Versorgung."

SPD holt Flensburger Thema in Sozialausschuss

Die SPD-Landtagsfraktion sieht das Selbstbestimmungsrecht der Frauen in Gefahr und will das Thema im nächsten Sozialausschuss am 7. November behandeln. "Die Landesregierung muss uns über die Fördervoraussetzungen des Klinikneubaus informieren und die rechtlichen Grundlagen zur medizinischen Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen darlegen", fordern die sozialpolitische Sprecherin, Birte Pauls, und der örtliche Landtagsabgeordnete, Prof. Heiner Dunckel.

Zum Thema Schwangerschaftsabbruch: SSW fordert Liste mit Frauenärzten

Die neue Klinik in Flensburg müsse als medizinischer Schwerpunktversorger in der Region das gesamte Spektrum der medizinischen Versorgung abdecken. "Es kann nicht sein, dass Klinikbetreiber sich aus bestimmten Bereichen zurückziehen dürfen. Wir fragen uns, welchen medizinischen Versorgungsauftrag die Landesregierung mit der millionenschweren Förderung des Neubaus verbunden hat und wie sie zu den Plänen des neuen Krankenhausträgers steht."

Land Schleswig-Holstein kann Klinikum nicht zwingen

Doch nach Auskunft des Gesundheitsministeriums in Kiel können weder das Land noch die kassenärztliche Vereinigung einen Arzt oder eine Ärztin oder ein Krankenhaus verpflichten, eine bestimme medizinische Maßnahme durchzuführen. Das gelte grundsätzlich und auch für Schwangerschaftsabbrüche.

Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) erklärte zu der Entscheidung der beiden Träger des künftigen Klinikums in Flensburg: "Ich bedaure die Entscheidung, vom Land verordnen lassen sich Abtreibungen aber nicht. Wichtig ist, dass die Möglichkeit der Abbrüche vor Ort weiterhin durch Praxen sichergestellt wird."

