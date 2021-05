Kiel

"Als Fachberatungsstellen kennen wir die Bedrohungslage vieler Frauen und Kinder. Wir sind fassungslos, dass sie in Angst leben müssen, während der gewalttätige, polizeibekannte Täter in seiner Bewegungsfreiheit nicht wirksam eingeschränkt wird", kritisiert Katharina Wulf, Geschäftsführerin des Landesverbands Frauenberatung Schleswig-Holstein.

Wulf wird noch deutlicher: "Das ist Staatsversagen. Wir fordern eine lückenlose Aufklärung, warum die Gefährlichkeit des Täters im aktuellen Fall nicht ernst genommen und gehandelt wurde. Uns muss endlich mehr einfallen als 'versteck Dich, Frau!'."

Kontakt- und Näherungsverbot kaum durchzusetzen

Das Kontakt- und Näherungsverbot sei kaum durchzusetzen, sagt Barbara Eibelshäuser. Sie berät Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, im Verein Frauenzimmer in Bad Segeberg, der zum Landesverband Frauenberatung gehört. Wenn Männer es missachten, können die betroffenen Frauen das Gericht anrufen, das das Verbot verhängt hat.

"Das Gericht kann dann Ordnungsgeld oder Ordnungshaft anordnen", so Eibelshäuser. "Das sind aber stumpfe Schwerter", sagt sie. "Geld ist oft ohnehin nicht vorhanden. Ich habe in meiner zehnjährigen Tätigkeit noch nie erlebt, dass Haft angeordnet wurde."

Lesen Sie auch: Das sagt der Oberstaatsanwalt zu den Taten

Frauen bei Missachtung des Kontaktverbots oft in der Beweispflicht

Zudem seien die Frauen in der Beweispflicht - und das sei oft schwierig, weil nicht immer ein Zeuge anwesend sei oder die Frau keine Möglichkeit habe, ein Foto zu machen. Es dauere auch oft zu lange, bis Konsequenzen erfolgten.

Grundsätzlich seien die Gesetze ausreichend, so Eibelshäuser - "sie müssen aber konsequent umgesetzt werden". Daran hapere es. "Wenn jemand ein Kontaktverbot missachtet, muss sofort eine saftige Strafe folgen."

Barbara Eibelshäuser weist darauf hin, dass sie zu dem konkreten Fall der 43-Jährigen, die am Mittwoch in Dänischenhagen offenbar von ihrem Mann erschossen wurde, nichts sagen kann, weil ihr darüber keine Einzelheiten bekannt sind. Der mutmaßliche Täter hatte auch zwei Männer erschossen, einen davon in Kiel. Der dringend tatverdächtige 47-jährige Zahnarzt aus Westensee sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bekannt ist aber, dass er seine Frau bereits zuvor geschlagen haben soll, woraufhin sie sich von ihm trennte und ein Kontaktverbot erwirkte. Die Trennungssituation sei die häufigste Phase, in der die Gewalt eskaliert, stellen die Fachberaterinnen des Verbandes fest.

Frauenberatungsstellen nehmen individuelle Gefährdungseinschätzung vor

"Wenn sich Männer nicht an das Kontaktverbot halten, ist es die falsche Maßnahme", sagt Barbara Eibelshäuser. Sie rate jeder Frau, die häusliche Gewalt erfahre, dringend dazu, eine individuelle Gefährdungseinschätzung vornehmen zu lassen. Das sei bei den Frauenberatungsstellen möglich, aber auch bei der Polizei.

"Dabei kommt oft heraus, dass die Frauen selbst erschrocken sind, in welchem Risiko sie leben. Denn viele verdrängen die Gewalt", berichtet Eibelshäuser aus ihren Erfahrungen aus der Beratung. Sie frage etwa danach, wie sich die Gewalt in den letzten sechs Monaten entwickelt habe, ob es Todesdrohungen gab oder ob sie in der Schwangerschaft geschlagen wurden.

Wichtig sei auch, ob der gewalttätige Mann seinen Selbstwert nur aus der Beziehung zieht, oder ob das auch durch Arbeit und Freunde der Fall sei. Eibelshäuser fragt zudem psychische Belastungen ab, etwa jüngere Todesfälle in der Familie.

Aus dem Komplex der Antworten leitet sie Empfehlungen für die Betroffene ab. Im Extremfall sei das die Flucht ins Frauenhaus. "Nur dort ist eine Frau wirklich geschützt." Zudem sei es wichtig, die Täter in die Verantwortung zu nehmen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schutzlücke für Frauen in häuslicher Gewalt

So sei die Polizei etwa verpflichtet, ihnen gleich bei der ersten Vernehmung nahezulegen, ein "Tätertraining" zu absolvieren. Das werde aus ihrer Erfahrung jedoch nicht immer gemacht. Die Bereitschaft dazu sei bei einem Mann kurz nach dem Gewaltausbruch am größten, er sei schließlich häufig selbst schockiert davon, so Eibelshäuser.

Das sei nur eine von mehreren Maßnahmen, die Schutzlücke zu verkleinern, die für betroffene Frauen zwischen polizeilicher Intervention und einer möglichen gerichtlichen Verhandlung entstehe.

Das mildeste Mittel, das die Beraterinnen auf der kleinsten Gefährdungsstufe empfehlen, wäre zunächst eine räumliche Trennung. "Die Frau entscheidet aber selbst, in welchem Risiko sie leben möchte."