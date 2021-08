Kiel

Er hatte ein Muster, und schien immer auf der Suche zu sein: Kontaktaufnahme bei Facebook oder Whats-App, Zahlung von hohen dreistelligen Beträgen für eine Fußmassage oder Fesselspiele und ein Treffen in den Morgenstunden in seiner eigenen Wohnung. Der 41-jährige Angeklagte im Rendsburger Frauenmord-Prozess soll zwei Prostituierte aus Habgier, heimtückisch und zur Befriedigung des Geschlechtstriebes ermordet haben. Am Freitag sagte vor dem Kieler Schwurgericht eine weitere Prostituierte als Zeugin aus. Die heute 37-Jährige hatte sich 2020 mit dem Tatverdächtigen zu einem Sex-Treffen verabredet. Vor der Wohnungstür bekam sie aber Angst und flüchtete.

Angeklagter wollte die Prostituierte „bestrafen“

„Er wollte mich vor der Haustür fesseln und knebeln“, sagte die Zeugin am sechsten Verhandlungstag des Prozesses in Kiel. Klebeband und Handschellen sollten nach ihrer Aussage eine Rolle spielen. Auch Bezeichnungen wie „Sklavin“ oder „Gebieter“ habe der Angeklagte zuvor in Chats thematisiert. Dafür, dass sie zum Treffen zu wenige Kleidungsstücke mitbringen würde, wolle er sie „bestrafen“, schilderte die 37-Jährige den Chatverlauf mit dem Angeklagten.

Frauenmord-Prozess: Ähnliches Muster beim ersten Opfer

Am zweiten Verhandlungstag hatte eine andere Zeugin bereits von brutalen Sexpraktiken berichtet, die der 41-jährige Rendsburger ihr geschrieben hatte. Ort eines Treffens sollte damals ebenfalls die Wohnung des mutmaßlichen Frauenmörders sein, in der er gemeinsam mit seiner Freundin lebte. Dort soll er bereits im August 2018 sein erstes Opfer gefesselt, erstochen und die Leiche dann auf dem Dachboden versteckt haben.

Die 37-jährige Zeugin, die am Freitag vor dem Gericht befragt wurde, betrat den mutmaßlichen Tatort nach eigener Aussage aber nicht. Auf dem Weg zur Wohnung habe sie ein schlechtes Gefühl bekommen. Der Angeklagte habe „gestresst“ und „ungeduldig“ gewirkt. Vor der Wohnung habe er sie gepackt und mitgezerrt. „Ich habe mich dann losgerissen und so getan, als ob ich die Polizei rufe“, sagte die Zeugin.

Weiteres Treffen nur wenige Stunden nach der mutmaßlichen Tat

Während sie Rendsburg so schnell wie möglich wieder verließ, war der mutmaßliche Zweifachmörder womöglich schon auf der Suche nach dem nächsten Treffen. Denn wie bereits am Donnerstag vor Gericht bekannt wurde, hatte er sich auch am 26. September 2020 mit einer Berlinerin in den frühen Morgenstunden verabredet – nur wenige Stunden zuvor soll er sein zweites Opfer in ihrer eigenen Wohnung ermordet haben. Ein Nachbar sagte am Freitag vor Gericht aus, dass er die Frau am 25. September um kurz nach 19 Uhr das letzte Mal mit einem Mann vor ihrer Wohnung gesehen hatte.

Der Mordprozess in Kiel wird am Montag, 16. August, fortgesetzt. Es folgen vier weitere Verhandlungstage, ehe am 10. September das Urteil verkündet werden soll.