Kiel

Verhandlungstag Nummer vier im Rendsburger Mordprozess: Vier Zeuginnen sagten am Mittwoch vor dem Kieler Schwurgericht über ihre Kontakte zum mutmaßlichen Mörder von zwei Prostituierten aus. Der Blick in die Vergangenheit des 41-jährigen Angeklagten offenbart immer mehr das Bild eines Mannes, der in sexuellen Beziehungen dominieren wollte, mit seinem Leben aber schon früh überfordert wirkte.

Zeugin: Sexuell wusste er, was er wollte

Als „sehr unsicheren Mensch“, der „mir alles recht machen wollte“, beschrieb eine Zeugin den Tatverdächtigen, mit dem sie sich zwischen März 2019 und Juni 2020 mehrmals traf. Gleichzeitig habe er aber genau gewusst, was er sexuell wollte. Regelmäßig sei in Chats das Wort „Sklavin“ gefallen. Immer wieder verlangte er nach Aussage der Zeugin nach getragenen Nylonstrümpfen oder Socken. Für diese sowie Fußmassagen zahlte der heute 41-Jährige teilweise einen dreistelligen Betrag.

Auch eine ehemalige Lebensgefährtin berichtete, dass der Angeklagte schon früher Frauen Geld dafür bot, dass er ihre Füße massieren durfte. Dabei scheint es so, als sei seine finanzielle Situation stets angespannt gewesen. Aushilfsjobs und häufige Wohnortwechsel prägten sein Leben.

Angeklagter war bereits 2012 wegen Gewalttat auffällig geworden

Die frühere Lebensgefährtin, die mit ihm Anfang der 2000er-Jahre zusammen war, bezeichnete eine frühere Wohnung des Angeklagten als „zugemüllt“ und „Messie-Wohnung“. Mit einer weiteren Zeugin besuchte er zwar einen Kurs an einer Fahrschule. Laut Kraftfahrzeug-Bundesamt in Flensburg besitzt er aber keine gültige Fahrerlaubnis.

Zudem war der Tatverdächtige bereits Ende 2012 als gewalttätig auffällig geworden. Daraufhin musste er ein Anti-Gewalttraining machen, 2018 wurde ihm das Sorgerecht für seine Kinder entzogen.

Verbindung zum zweiten Opfer Leyhan V.

Eine Verbindung zum zweiten Opfer, Leyhan V., kam während den Befragungen zum Vorschein. Mit einer Zeugin wollte sich der Tatverdächtige nach ihrer Aussage im Mai 2020 in einer Neubau-Wohnung „einer Freundin“ in der Rendsburger Hollesenstraße treffen. Dort lag auch die Wohnung von Leyhan V., die dort seit Mai 2019 gewohnt hatte. Im September 2020 war sie dort von einem Ex-Freund tot gefunden worden.

Durchsuchungs-Panne: Anwalt will Aussagen weiterer Polizisten vor Gericht

Rechtsanwalt Atilla Aykac, der Mutter und Bruder von Leyhan V. als Nebenkläger vertritt, erneuerte am Mittwoch seine Einschätzung, dass der Mord hätte verhindert werden können. Wäre bei einer Hausdurchsuchung des Angeklagten Anfang 2019 auch der Dachboden inspiziert worden, hätte das erste Opfer Sebat A. (26) gefunden werden können. Der Anwalt möchte, dass weitere Polizisten, die bei der Durchsuchung dabei waren, vor Gericht aussagen. Der Vorsitzende Richter Jörg Brommann erklärte, über die Forderung nachzudenken.