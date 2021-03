Kiel

Die Fregatte „Bayern“ wurde für diese lange Reise ausgewählt, weil sie gerade die Werftzeit absolviert habe, das teilte der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Hermann Ehlers Akademie in Kiel mit.

Partnerschaft mit anderen Ländern

Der oberste Soldat der Bundeswehr hatte per Video-Übertragung auf Einladung der Kieler Bildungseinrichtung einen Vortrag zur Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr bis 2031 gehalten. Im Rahmen der Veranstaltung begründete er auch die große Bedeutung der Asien-Mission.

Grundlage sei die Wertepartnerschaft mit Ländern in der Region. Dazu gehörten beispielsweise Australien, Indien, Singapur, Japan und Südkorea, so Zorn. „Alle meine dortigen Amtskollegen haben deutlich gesagt, dass wir dort mit der Marine an Übungen teilnehmen und Präsenz zeigen sollen“, sagte General Zorn.

Fahrt der Fregatte auch Signal an China

Die mehrmonatige Fahrt dient der Umsetzung der Leitlinien für die deutsche Außenpolitik in der Region am Indischen Ozean und dem Pazifik. Sie ist auch als Signal an China gedacht, dass im südchinesischen Meer seinen Machtbereich ausdehnt.

Zuletzt war die deutsche Marine 2002 mit zwei Fregatten in Südostasien. Damals besuchten die Fregatten "Rheinland-Pfalz" und "Mecklenburg-Vorpommern" die Region.

"Bayern" liegt aktuell in Wilhelmshaven

Mit Blick auf den Zustand der deutschen Marine stellte der General auf Nachfrage klar heraus, dass es durch die fast sechsmonatige Entsendung der "Bayern" keinen Engpass bei der Einsatzbereitschaft der Marine geben wird.

„Das können wir von der Verfügbarkeitslage in diesem Jahr tun. Die Marine hat in ihrer Werftplanung die Fregatte ‚Bayern‘ identifiziert, die sie diesen Törn komplett fahren kann und sich jetzt auf diese Route einstellt“, so Zorn.

Erst vorige Woche hatte die "Bayern" einen Ausbildungsabschnitt vor Eckernförde absolviert. Aktuell befindet sich die "Bayern" in Wilhelmshaven.