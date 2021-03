Kiel

Der große Kopf eines roten Greifvogels grüßt mit grimmigem Blick von der Bordwand. „Der rote Adler ist der Spitzname des Schiffes“, sagt Fregattenkapitän Dennis Kessler von der Einsatzflottille 2 in Wilhelmshaven.

Den Wunsch für das tierische Kunstwerk hatte die Besatzung nach dem letzten Einsatz im Mittelmeer geäußert. Die Marineführung genehmigte das Ansinnen. Auf der Rückfahrt von Kreta nach Wilhelmshaven griff die Crew zu Farbe und Pinsel.

Das Kunstwerk ist jedoch nur auf einer Seite sichtbar. „Die Steuerbordseite ist die bevorzugte Anlegeseite der Fregatte“, so Kessler. An Backbord ist das 139 Meter lange Schiff weiter in schlichtem Grau unterwegs.

Wappentier nur kurz zu sehen

Lange wird der rote Adler nicht an der Bordwand bleiben. „Bei der nächsten Werftzeit wird der Rumpf wieder übermalt“, so der Marinesprecher.

Der aktuelle Grund für die Fahrt in die Ostsee ist die Ausbildung von Hubschrauberbesatzungen, die an Bord das Starten und Landen üben sollen. Am Dienstag führte die "Brandenburg" vor Warnemünde eine Formationsfahrt an. Dabei wurde Vizeadmiral Andreas Krause als Inspekteur verabschiedet. Der Admiral ließ sich am Dienstag an der Steuerbordseite der Fregatte mit dem Hubschrauber vorbeifliegen und machte dabei selbst Fotos von der seltenen Bemalung.

Briten haben Drachen am Bug

In Kiel wird der rote Adler noch einmal zu sehen sein. Die "Brandenburg" soll am Donnerstag zum Tanken nach Kiel einlaufen und für einige Stunden im Tirpitzhafen festmachen. Danach geht es zurück in den Heimathafen Wilhelmshaven.

International sind die Soldaten der "Brandenburg" mit der Kreativität nicht allein. Der britische Zerstörer "Dragon" hat einen roten Drachen am Bug. Comicfiguren oder Tiere zieren inzwischen in vielen Marinen Geschütztürme, Schornsteine oder Hubschrauber.