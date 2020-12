Leonie Bittner macht Ernst: Ab dem 9. Dezember geht sie in Quarantäne – freiwillig, aus Verantwortung gegenüber ihren Großeltern. Die Studentin in Kiel findet, dass sich in der aktuellen Situation jeder fragen sollte: Was kann ich selbst zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen?