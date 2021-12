Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 11. und 12. Dezember 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Große Impfaktionen an Kliniken in Schleswig-Holstein

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) bietet der Öffentlichkeit am Sonnabend, 11. Dezember 2021, von 9 bis 19 Uhr die Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 in den UKSH-Impfzentren in Kiel und Lübeck. Das Angebot richtet sich an alle über 30-Jährigen, deren Grundimmunisierung mindestens fünf Monate zurückliegt. Am Campus Kiel werden die Impfungen im Impfzentrum am Parkhaus in der Arnold-Heller Straße durchgeführt, in Lübeck im Blutspendezentrum im Haus D6. Die Terminbuchung ist ab sofort online unter www.terminland.eu/Booster-UKSH möglich.

Auch in Neumünster wird im Krankenhaus geimpft: „Das FEK impft für Neumünster“ – so lautet das Motto an den Sonnabenden, 11. und 18. Dezember. 1000 Impfdosen stehen zur Verfügung. Vier Impfstraßen wird es im Therapiezentrum, das vom Sachsenring, und nicht durch den Haupteingang, zu erreichen ist, geben. Die Spritzen gegen das Coronavirus wird es von 11 bis 16 Uhr geben – ohne Termin. Wer ungeimpft kommt, muss einen aktuellen, gültigen Negativtest vorweisen. Das FEK plant aber, in direkter Nähe zur Klinik ein Testzentrum eröffnen zu lassen.

Den Tannenbaum selbst schlagen

Heiligabend naht – und damit auch die Frage: Wo kommt in diesem Jahr der Tannenbaum her? Eine Möglichkeit ist es, ihn selbst zu schlagen. Zahlreiche Anbieter machen das in Schleswig-Holstein möglich. Eine Übersicht finden Sie hier.

Holstein Kiel im Heimspiel gegen Sandhausen

Schafft es Holstein Kiel nach dem enttäuschenden Spiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder in die Spur? Das können die Störche am Sonnabend, 11. Dezember, ab 13.30 Uhr gegen den SV Sandhausen beweisen. Wir berichten wie gewohnt im Liveticker auf KN-online.

Flohmarkt in Flintbek

Wer ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann auf dem Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei Flintbek am Sonnabend, 11. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, fündig werden. Es gelten 2G und Maskenpflicht. Sie möchten weiter stöbern? Termine für Flohmärkte an diesem Wochenende finden Sie hier.

Handball in der Wunderino Arena

Drei Spiele in einer Woche: Die Zebras haben momentan ein besonders volles Programm. Am Sonntag, 12. Dezember, empfangen sie in der Wunderino Arena die Rhein-Neckar Löwen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Hier geht es zum Liveticker.

Weihnachtskonzerte am Sonnabend, 11. Dezember, in Kiel und Region

Somewhere in my memory, Katholische Propsteikirche St. Nickolaus Kiel (Rathausstraße), 17 Uhr: Das Vokalensemble Cantemus gibt ein Chorkonzert. Es wird ergänzend durch die Sopranistin Paz Andrea Araos Acharan und den Kinderchor St. Nikolaus. Die musikalische Gesamtleitung hat Regionalkantor Werner Parecker. Geplant ist in bunter Strauß an Christmas Carols und interessanten a cappella-Arrangements von bekannten und unbekannten Advents- und Weihnachtsliedern. Dieses Konzert findet unter verschärften „2Gplus“-Regeln statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

(Rathausstraße), 17 Uhr: Das Vokalensemble Cantemus gibt ein Chorkonzert. Es wird ergänzend durch die Sopranistin Paz Andrea Araos Acharan und den Kinderchor St. Nikolaus. Die musikalische Gesamtleitung hat Regionalkantor Werner Parecker. Geplant ist in bunter Strauß an Christmas Carols und interessanten a cappella-Arrangements von bekannten und unbekannten Advents- und Weihnachtsliedern. Dieses Konzert findet unter verschärften „2Gplus“-Regeln statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weihnachtskonzert der Kantorei Schönberg, Kirche Schönberg (Am Markt 1), 17 Uhr: Im Weihnachtskonzert der Kantorei Schönberg erklingen die Kantaten I-III des „Weihnachtsoratoriums“ von Johann Sebastian Bach. Eintritt im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

(Am Markt 1), 17 Uhr: Im Weihnachtskonzert der Kantorei Schönberg erklingen die Kantaten I-III des „Weihnachtsoratoriums“ von Johann Sebastian Bach. Eintritt im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Rendsburger Frauenchor, St. Johannes (Dorfstraße 12, Schacht Audorf, 17 Uhr: Adventskonzert mit Weihnachtsrepertoire.

(Dorfstraße 12, Schacht Audorf, 17 Uhr: Adventskonzert mit Weihnachtsrepertoire. Chiffren – Forum für Neue Musik im Kulturforum in der Stadtgalerie Kiel (Andreas-Gayk-Str. 36), 18 Uhr: Trio Catch aus Hamburg mit „Ohrknacker“-Werken von Gérard Pesson und Judit Varga für Klarinette, Violoncello und Klavier. Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro, Schüler:innen und Studierende frei.

Weihnachtsmärchen in Schleswig-Holsteins Theatern

„Aladin und die Wunderlampe“, „Der Froschkönig“, oder lieber „Die Schöne und das Biest“? Wer in diesem Jahr ein Weihnachtsmärchen sehen möchte, hat in Schleswig-Holsteins Theatern die Auswahl. Auch am 11. und 12. Dezember finden Aufführungen statt. Eine Übersicht finden sie hier.