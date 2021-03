Kiel

Wie tief die Maskenfrage das Miteinander aus den Fugen heben kann, zeigte sich kürzlich in einer Kinderarztpraxis im Kieler Umland: Eine Ärztin der Gemeinschaftspraxis war aufgefallen, weil sie bei der Arbeit keine Maske trug.

Kein Versehen, stellte sich nach Beschwerden von Eltern kleiner Patienten heraus. „Sie hat das mit einem Attest begründet, gleichzeitig ließen mündliche und schriftliche Äußerungen aber für mich und meine Kollegin keinen Zweifel daran, dass es sich um eine grundsätzliche Ablehnung der Maßnahme handelte“, erklärt Dr. Volker Tscharntke, als KN-online nach Beschwerden alle drei Ärzte in der Gemeinschaftspraxis um eine Stellungnahme bittet.

Ist ein Attest ausreichend?

Tscharntke und seine Kollegin Dr. Carola Krause-Traudes wollten die Maskenverweigerung nicht hinnehmen. „Selbst mit einem Attest, keinen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen, ist es nach unserem Dafürhalten unzumutbar und auch nicht erlaubt, in einem so vulnerablen Bereich, wo es um kleinste und kleine Menschen geht, von einem Arzt ohne Mund-Nasen-Schutz behandelt zu werden. Damit werden genau dort, wo die größte Fürsorge und der größtmögliche Schutz vor Erkrankungen vermutet werden sollte, Hygieneregeln mit den Füßen getreten“, meint der Kinderarzt. Das Verhalten habe zudem ihre Reputation als Mediziner gefährdet.

Ärztin wurde gekündigt

Die Ärztin selbst äußert sich auf Anfrage nicht. Offenbar gab es aber auch Eltern, die ihre Kinder ganz bewusst von der Ärztin ohne Maske behandeln ließen. Von ihrer Kritik an den Corona-Auflagen machte die Medizinerin zumindest im vergangenen Mai keinen Hehl: Da ließ sie sich bei einer Protestaktion in Eckernförde fotografieren – mit Maske und dem Schild: „Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann.“

Tscharntke und Krause-Traudes beklagen, dass sie bei der Durchsetzung der Maskenpflicht keine Hilfe erhalten haben. „Wir haben uns zum Teil mehrfach an die Kassenärztliche Vereinigung, das Gesundheitsamt in Rendsburg, die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsberufe in Hamburg und den Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte gewendet: ohne Ergebnis.“ Lediglich die Ärztekammer habe versucht zu vermitteln. Als auch das scheiterte, habe man im Februar keinen anderen Ausweg als die Trennung gesehen. „Wir haben der Kollegin fristlos gekündigt und ihr Hausverbot erteilt.“

Es gibt Ärzte, die die Pandemie leugnen

Doch müssen Ärzte im Dienst eine medizinische Maske tragen? „Ja“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. „In Arztpraxen gilt sowohl für Beschäftigte als auch für Kunden und Kundinnen eine generelle Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.“ Beschäftigte seien nur davon ausgenommen, wenn sie sich mit 1,5 Meter Mindestabstand an einem festen Steh- oder Sitzplatz befinden oder wenn alternative Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Plexiglasscheiben die Übertragung des Coronavirus ausreichend verringern.

Bei der Ärztekammer will man sich nicht zu dem konkreten Fall äußern. Ein Sprecher bestätigt aber, dass einzelne Ärztinnen und Ärzte im Land den Corona-Maßnahmen kritisch gegenüberstehen oder die Pandemie leugnen: „Bei der Ärztekammer Schleswig-Holstein stößt das auf Unverständnis. Fest steht: Andersdenkende Ärzte sollten nicht ausgegrenzt, gefährliches ärztliches Handeln soll aber nicht toleriert werden.“ Was bedeutet das? „Berufsrechtsverstöße werden von der Ärztekammer geahndet, sobald ihr konkrete Sachverhalte mitgeteilt werden.“

Querdenker-Demo ohne "Maulkorb"

Spürbar wird der Graben zwischen Maskengegnern und -befürwortern allerdings auch in anderen Bereichen. Etwa, wenn Woche für Woche die Kritiker der Corona-Politik unter dem Motto "Kiel steht auf" durch Kiel ziehen – die meisten ohne Maske. „Maulkorb“ nennen sie den Mund-Nasen-Schutz. Passanten reagieren oft ungehalten, fordern die Durchsetzung der Maskenpflicht. Anwohner hängen aus Protest gegen die Querdenker rote Tücher in ihre Fenster. Die Maske ist längst zum politischen Statement geworden. Tuch und Segen für die einen, Fluch für die anderen.

Als die Gastronomie im Oktober noch geöffnet war, berichtete der Betreiber eines Kieler Schnellrestaurants entnervt von Diskussionen mit Maskenverweigerern. „Es sind nur wenige, die aber sind penetrant. Sie sagen, sie hätten ein Attest, und verlangen, bedient zu werden. Wenn ich sage, dass auch eine Bescheinigung über ihre Probleme nichts daran ändert, dass sie meinen Laden nur mit Maske betreten dürfen, wollen das einige nicht akzeptieren.“ Meist bleibe es bei Beschimpfungen. „Ein paar Mal hatte ich aber Angst, dass einer über die Theke springt.“

Vier leicht verletze Polizisten

Dabei ist Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern ein ruhiges Pflaster. Wenn die Polizei die Maskenpflicht kontrolliert und durchsetzt, komme es zwar zu Diskussionen, aber Tätlichkeiten seien die Ausnahme, berichtet Marcel Schmidt vom Landespolizeiamt. „Im vergangenen Jahr hat es insgesamt vier leicht verletzte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei Einsätzen zur Sicherstellung von Maßnahmen zur Verhütung und Eindämmung der Corona-Pandemie gegeben.“ Allerdings werde nicht gesondert ausgewertet, wie oft Diskussionen über die Corona-Auflagen aus dem Ruder gelaufen seien.

Zu Beginn der Pandemie hatten Maskengegner auch noch mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts argumentieren können. Denn die Instanz in Sachen Infektionsschutz hatte bis Ende März 2020 den Nutzen von Masken für gesunde Personen bezweifelt und die Bedeckung nicht empfohlen. Viele Schleswig-Holsteiner griffen trotzdem damals zur Alltagsmaske.

Betriebsleiter diskreditiert Maskenpflicht

Bei anderen jedoch hält sich der Zweifel an der Maske hartnäckig bis heute – obwohl inzwischen Studien die Viren-Reduzierung und den unterschiedlichen Wirkungsgrad der verschiedenen Modelle belegt haben. Das zeigte auch das Beispiel der E-Mail-Affäre um einen hochrangigen Mitarbeiter der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) im August. Der Betriebsleiter hatte gegenüber Fahrgästen, die sich über Verstöße gegen die Maskenpflicht an Bord beschwert hatten, in Mails den Sinn von Masken bezweifelt. Er verglich sie mit „Omas Unterhose“ und „einem Stück alter Gardine, deren Maschen hundertmal größer als Viren sind“. Der Vorgang wurde schließlich intern geregelt.

Nicht immer geht es für Maskengegner so glimpflich aus. Beschäftigte, die sich mit einem Attest gegen die Maskenpflicht am Arbeitsplatz wehren, werden zum Teil versetzt oder in Kurzarbeit geschickt. Berichte, dass Atteste zum Teil per E-Mail nach Ferndiagnose verschickt wurden, haben Zweifel an der Glaubwürdigkeit solcher Bescheinigungen gesät.

Freundschaft nach 30 Jahren zerbrochen

Selbst im privaten Bereich zerbrechen Beziehungen. Ein 54-jähriger Kieler will nur anonym darüber sprechen, dass er sich nach 30 Jahren mit einem Freund entzweit hat. „Er wollte nicht akzeptieren, dass ich auf Querdenker-Demos gehe und mich im Internet mit bestimmten Leuten austausche. Bei Querdenkern seien auch Rechtsextreme aktiv, meinte er.“ Ob das nicht nachgewiesen sei? „Mag sein, aber ich bin und bleibe links. Bei der Bundestagswahl wähle ich bestimmt nicht AfD, wahrscheinlich gar nichts.“

Er wolle einfach selbst entscheiden, ob er Maske trage oder nicht. Und was ist mit Fremdschutz? „Ist bei diesem Virus genauso wenig nötig wie Eigenschutz“, sagt er und fügt dann nach einer Pause hinzu: „Das ist schon sehr schade, dass an Corona so eine lange Freundschaft zerbricht. Vielleicht müssen wir alle das mehr vom Ende her denken.“