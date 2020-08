Kronshagen

„Wir sind an einen Punkt gekommen, an dem wir durch die anhaltenden Fridays-For-Future-Proteste immer größere gesellschaftliche Mehrheiten erreichen. Aber es hapert bislang an der Umsetzung unserer Forderungen in der Politik. Wir müssen dafür Gehör im Parlament finden und ich hoffe, eine Person zu sein, die das erreichen kann“, sagt Jakob Blasel aus Kronshagen.

Wenn weiter so viel CO2 ausgestoßen werde wie bisher, werde das Pariser Klimaabkommen bis 2030 massiv verfehlt. „Wir haben nur noch die nächste Wahlperiode, um die nötigen Gesetze auf den Weg zu bringen“, begründete er seine Kandidatur in einem Interview mit „Zeit Campus“. Die Bewegung habe feststellen müssen, dass die Regierung trotz aller Warnungen nicht handele. „Wir sind zu frustrierten Aktivisten geworden.“

Blasel : Im Parlament fehlen junge, radikale Stimmen

Seit drei Jahren ist Jakob Blasel Mitglied bei den Grünen, nun bewerbe er sich um das Vertrauen seiner Partei. „ Die Grünen haben in den vergangenen Jahrzehnten viel geleistet, darauf schaue ich sehr demütig. Aber ich glaube, es wäre ein guter Schritt, wenn auch radikalere Stimmen aus der jungen Generation im Parlament vertreten wären.“

Es fehle eklatant an Politikern in seinem Alter. „Das Parlament soll unsere diverse Bevölkerung möglichst breit vertreten. Es ist aber faktisch nicht fähig, die Interessen meiner Generation zu vertreten. Das liegt schon daran, dass es nur eine Handvoll Abgeordnete gibt, die jünger als 30 Jahre alt sind.“

Der 19-Jährige beginnt nun Jura an der Fernuniversität zu studieren, um Studium und Wahlkampf miteinander vereinbaren zu können. Dass ihm wie anderen Jung-Politikern zum Vorwurf gemacht werden könnte, dass er keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, ärgert ihn: „Ich finde es komisch, dass junge Menschen zuerst nach ihrer Qualifikation gefragt werden. Ich würde nicht kandidieren, wenn ich mir das nicht zutrauen würde.“

Schritt in die Politik innerhalb der Bewegung umstritten

Er habe aus den Reihen der Partei viel positive Resonanz auf die Ankündigung seiner Kandidatur bekommen. Innerhalb der FFF-Bewegung sei seine strategische Entscheidung, in die etablierte Politik zu gehen, dagegen umstritten. „Einige halten den Schritt ins Parlament für den falschen Weg. Ich habe aber auch viele liebe Nachrichten bekommen, die Respekt davor haben, dass ich das machen will.“

Er ist der erste prominente Aktivist der Klimabewegung, der in ein politisches Amt strebt. Laut Jakob Blasel bereiten aber weitere FFF-Vertreter gerade Kandidaturen vor. “Einige von uns werden in den kommenden Monaten ihre Kandidaturen für Bundestag und Landtage bekannt geben, nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei SPD und Linken.”

Von Notz begrüßt Kandidatur

Jakob Blasel will dem Vernehmen nach auf dem aussichtsreichen sechsten Platz der Landesliste Schleswig-Holstein kandidieren, als dritter Mann hinter Parteichef Robert Habeck und dem Bundestags-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Der begrüßte die Kandidatur des 19-Jährigen.

Dem RND sagte Konstantin von Notz: “Es zeichnet sich schon heute ab, dass es auf unserer grünen Landesliste eine ganze Reihe starker Kandidaturen geben wird. Dass sich auch gerade junge Menschen für eine Kandidatur bei den Grünen entscheiden, ist Ausdruck unserer guten Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Deutlich wird der Anspruch unseres Landeverbandes und unserer Partei, Politik für die ganze Gesellschaft zu machen.”

Auf Platz 1 der Grünen-Landesliste von Schleswig-Holstein will die Kieler Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg kandidieren. Amtsberg stellte auch klar, für die Spitzenkandidatur ihrer Partei zur Landtagswahl 2022 nicht zur Verfügung zu stehen. "Ich sehe mich in den nächsten Jahren in Berlin", sagte die 35-Jährige. Sie sei der Bundespolitik verschrieben.

Von Anne Holbach und Jan Sternberg