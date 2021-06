Am letzten Schultag vor den Ferien standen sie in Kiel vor dem Landeshaus: Schülerinnen und Schüler sind nach einer coronabedingten Zwangspause am Freitag bundesweit erstmals wieder auf die Straße gegangen, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Die Forderungen sind konkreter denn je.

Fridays For Future wieder auf der Straße in Kiel

Fridays For Future wieder auf der Straße in Kiel

Kostenlos bis 15:12 Uhr Fridays For Future wieder auf der Straße in Kiel

Von Christian Hiersemenzel