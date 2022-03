Kiel

Kiel, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster, Eutin: In vielen Städten in Schleswig-Holstein geht an diesem Freitag, 25. März, wieder die Klimaschutzbewegung Fridays for Future auf die Straße. Die Demonstrationen werden und sollen den Verkehr beeinträchtigen. Und doch stellen sich auch Fragen, inwieweit die Bewegung durch Corona-Pandemie und vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine selbst beeinträchtigt ist. Eine Kieler Aktivistin erklärt sich.

Fridays-for-Future-Demos in Schleswig-Holstein Diese Demo-Zeiten und Standorte kündigt Fridays for Future offiziell für Freitag, 25. März, in Schleswig-Holstein an: Kiel, 14 Uhr: Exerzierplatz; Eckernförde, 10 Uhr: Rathausmarkt; Rendsburg, 13.30 Uhr: Schiffbrückenplatz; Neumünster, 14 Uhr: Gänsemarkt (vor Holsten-Galerie); Eutin, 15 Uhr: An der Opernscheune – Oldenburger Landstraße; Bad Segeberg, 13.15 Uhr: Marktplatz; Flensburg, 13 Uhr: Rathausplatz; Niebüll, 14 Uhr: Rathausplatz; Schleswig, 11.30 Uhr: Hertieplatz; Heide, 15 Uhr: Südermarkt vor der St.-Jürgen-Kirche; Kaltenkirchen, 14.30 Uhr: Am Bahnhof; Elmshorn, 15 Uhr: Alter Markt; Pinneberg, 15 Uhr: Lindenplatz; Wedel, 13.30 Uhr: Johann-Rist-Gymnasium/Rathausplatz; Lübeck, 15 Uhr: Klingenberg

Gunde Kaiser spricht für die Ortsgruppe Kiel, die am Freitag um 14 Uhr zur Demonstration am Exerzierplatz aufruft. Von dort soll es über Ziegelteich, Hamburger Chaussee, Theodor-Heuss-Ring, Westring, Saarbrückenstraße, Kirchhofallee, Ringstraße und Schützenwall zurück zum Exerzierplatz gehen. Verkehrseinschränkungen sind nicht nur auf der Route, sondern auch am Exerzierplatz zu erwarten, wo nicht geparkt werden kann.

Gunde Kaiser, wie will Fridays for Future, in Zeiten des Krieges in der Ukraine und so vieler anderer Demos überhaupt noch auffallen?

„Es ist nicht unsere Intention von anderen Krisen und vor allem nicht vom Krieg in der Ukraine abzulenken. Für uns ist es sehr wichtig, dass auch andere Themen Aufmerksamkeit bekommen. Wir wissen und verstehen, dass viele Menschen gerade andere Sorgen haben.

„Andere Krisen ändern nichts am Klimawandel“

Die Corona-Pandemie hat uns die Möglichkeit, große Demos mit Tausenden von Menschen zu veranstalten, lange Zeit genommen. Und noch immer hält Corona verständlicherweise viele Menschen davon ab. Aber nur weil andere Krisen die Welt überschatten, ändert das nichts an der Dringlichkeit, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.

Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir stark bleiben und uns immer weiter für eine klimagerechte Welt einsetzen – sei es mit Groß-Streiks, Social-Media-Präsenz oder Interviews. Denn wir kämpfen dafür, dass nicht noch mehr Kriege entstehen und nicht noch mehr tödliche Krankheiten die Welt lahmlegen.“

Was glaubt Fridays for Future denn in den vergangenen Jahren erreicht zu haben?

„.Ich kann mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass wir dafür gesorgt haben, dass der Klimawandel eines der meistbesprochenen Themen geworden ist. Wir haben die Aufmerksamkeit der breiten Bevölkerung auf das Thema Klimawandel gelenkt und dafür gesorgt, dass in der Politik so viel darüber gesprochen wurde.

„Wir haben zum Kohleausstieg 2030 beigetragen“

Zwar ist in der Politik nicht viel und längst nicht genug passiert, dieser Krise angemessen entgegenzutreten, aber zur Entscheidung zum geplanten Kohleausstieg 2030 haben wir zu großen Teilen beigetragen. Es braucht zivilen Druck auf die Politik, damit sie etwas verändert.“

In Kiel sind 2500 Menschen zur Demo angemeldet. In Rendsburg oder Eutin werden es noch weniger sein. Welchen Zuspruch sieht Fridays for Future überhaupt noch vor Ort?

Grundsätzlich unterstützen uns weiter sehr viele Menschen. Da wir all unsere Streiks mit Spenden finanzieren, sind wir auch gewissermaßen darauf angewiesen. Uns unterstützen viele Menschen aus der Wissenschaft, allen voran natürlich die Kieler Gruppe der Scientists for Future.

Wir kooperieren außerdem öfter mal mit anderen Klimaorganisationen oder Naturschutzverbänden. Viel Lob und Zuspruch bekommen wir auch von Politikern. Aber Lob und Zuspruch ist nicht genug gegen die bisher größte Krise der Menschheit.