Kiel

Mittlerweile streiken in Indien jeden Freitag tausende Kinder und Jugendliche an knapp 60 Standorten. Wie sie die Debatte in der deutschen Öffentlichkeit bewertet? „Die ist sehr inspirierend“, sagte sie. „In Indien ist es nicht möglich, über die Klimakrise zu reden – schon gar nicht im Parlament. Noch nicht mal Bürgermeister sprechen mit uns.“ Dabei sei das Thema einer ökologischen Zukunft für die 1,3-Milliarden-Einwohner-Nation so wichtig: 50 Prozent der Inder seien jünger als 25 Jahre.

Raymond ist nach eigenen Angaben Start-up-Gründerin im Bereich grüner Technologien und kam auf Einladung grün-linker Gruppierungen nach Deutschland. Sie wird während ihres gesamten Aufenthaltes vom Fridays-for-Future-Aktivisten James Leon Meyer (24) aus Brunsbüttel betreut. An diesem Freitag spricht sie bei einer Schüler-Demonstration in Aachen.

Bei aller Kritik an ihrem Heimatland: „ Indien hat ein demokratisches System wie Deutschland“, sagte sie. Bei ihrer Reise nach Deutschland suche sie nach „möglichst vielen Impulsen", um ihrer Heimat auf der Suche nach nachhaltigen Systemen nachzuhelfen.