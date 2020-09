Kiel

In Kiel wird die größte Demonstration im Land erwartet. „Wir rechnen mit 1000 bis 1500 Teilnehmenden“, erklärte Dorothea Lätzel von Fridays for Future Kiel (FFF Kiel). Die Klimabewegung steckt in einem Dilemma: „Die Klimakrise macht keine Pause. Gleichzeitig wollen wir corona-konform sein und uns an die Hygieneregeln halten.“ Große Menschenmengen, die sich wie beim letzten globalen Klimastreik auf Plätzen drängen, seien aktuell nicht möglich. Deshalb hat man sich in Kiel für eine Fahrraddemonstration entschieden.

In Kiel gehts um die A21 und die Südspange

Der radelnde Protestzug erleichtert einerseits den notwendigen Abstand und weist gleichzeitig auf ein wesentliches Ziel der Klimaaktivisten: Sie fordern neben den bundesweiten Zielen wie Kohleausstieg bis 2030 und eine schnelle sozial-ökologische Wende speziell in Kiel den Stopp für den Ausbau der Autobahn A21 und der Südspange.

Lea Meier, Mitorganisatorin der Demonstration, hält das Vorhaben nicht mehr für zeitgemäß: "Um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, müssen wir in allen Sektoren massiv die Emissionen senken, auch im Verkehr. Der Masterplan Mobilität der Stadt verspricht eine Reduktion des Autoverkehrs von 40 Prozent.

Laut Gutachten wird durch die Autobahn und die Südspange der Autoverkehr drastisch vermehrt. Das ist absolut nicht vereinbar mit einer ökologischen Verkehrswende. Ganz abgesehen von der großen Waldfläche, die für den Ausbau weichen müsste."

Demos auf dem Fahrrad und im Wasser

Auch in Eckernförde, Kaltenkirchen, Rendsburg, Schleswig, Westerland auf Sylt und in Uetersen soll mit Fahrraddemonstrationen die Forderung nach einer ökologischen Verkehrswende unterstützt werden. In Flensburg ist eine Sitzblockade auf der Rathausstraße angekündigt, in Fehmarn soll am Südstrand eine Mahnaktion mit Kundgebung stattfinden.

Die ausgefallenste Aktion findet auf Pellworm statt. Dort machen die Klimaaktivisten mit einer Badedemonstration auf die Bedrohung ihrer Heimat durch den steigenden Meeresspiegel aufmerksam. Weitere Demonstrationen sind für Bad Segeberg, Bargteheide, Elmshorn, Eutin, Geesthacht, Halstenbek, Itzehoe, Lübeck, Niebüll und Pinneberg angekündigt.

Verkehrsbehinderungen in Kiel

Dort und vor allem in der Landeshauptstadt Kiel muss am Freitag mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. In Kiel soll die Fahrraddemonstration nach einer Kundgebung auf dem Exerzierplatz um 14 Uhr zur Eckernförder Straße führen. Dort soll sich der Demonstrationszug in bis zu sechs Untergruppen aufteilen, die dann über verschiedene Wege durch die Innenstadt auf die B404 führen und von dort gegen 17 Uhr zurück auf den Exerzierplatz.

"Zusätzliche Aktionen haben wir dabei nicht geplant", erklärte Dorothea Lätzel vom Organisationsteam. Sie erhofft sich von dem globalen Klimastreik das Signal, dass man nicht mit dem Druck nachlassen wird.

Alle sind fürs Klima verantwortlich

Die Coronapandemie habe doch gezeigt, wie radikal politische Veränderungen in eine Krise eingreifen und die Gesellschaft schützen können. Leon Martin, Teil der Ortsgruppe Kiel: " Covid-19 hat uns gerade in der Anfangszeit gezeigt wie solidarisch und sozial wir Menschen sein können, diese Solidarität braucht es auch im Klimaschutz. Weg von wenigen politischen Parteien, die sich mit dem Thema auseinandersetzten, hin zu einer gesamtgesellschaftlichen und politischen Aufgabe", sagt Leon Martin.

"Dieses Thema betrifft nicht nur unsere Generation, es betrifft alle Generationen und es reicht nicht, wenn sich nicht alle verantwortlich fühlen." Unterstützt wird der Klimastreik von zahlreichen Gruppen wie Parents For Future und Scientists for Future.

