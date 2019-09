Fridays for Future: Hier wird am Freitag gestreikt

Kiel

Allein in Kiel werden bei der Kundgebung um fünf vor 12 auf dem Rathausplatz 10.000 Teilnehmer erwartet. Anschließend wird ein Demonstrationszug drei Stunden lang durch die Innenstadt ziehen. Die Streckenführung steht noch nicht fest. Wer mit dem Auto unterwegs ist, wird sich auf lange Staus einstellen müssen.

Der 20. September ist bewusst für den Klimastreik gewählt worden: Das Klimakabinett der Bundesregierung will an diesem Freitag über die nächsten Schritte in der Klimapolitik entscheiden. Drei Tage später reist Bundeskanzlerin Merkel zum Sondergipfel der Vereinen Nationen nach New York und stellt dort das deutsche Klimapaket vor.

1600 Firmen sagen ihre Unterstützung zu

Die Kieler Fridays-For-Future-Gruppe rechnet damit, dass Deutschland mit seinem Maßnahmenpaket Klimaneutralität bis 2050 erreichen will. Dies sei nach Erkenntnissen der Wissenschaftler aber 15 Jahre zu spät, um die Klimaerwärmung noch auf 1,5 Grad zu halten. „Der Klimastreik muss am Freitag deshalb noch deutlich größer werden, um zu zeigen, wie viele Menschen hinter unserer Forderung stehen: Das Klimakabinett muss effektive Maßnahmen beschließen, die im Einklang mit der Wissenschaft stehen“, sagt Ole Willerich, Schüler aus Kiel.

Interaktive Karte: Hier demonstriert Fridays for Future

Unterstützt wird Fridays For Future in Deutschland zunehmend von der Wirtschaft. 1600 Unternehmen wie Sympatex und Alnatura kündigten an, am Freitag mit ihren Mitarbeitern auf die Straße zu gehen. Die GLS Bank wird ihre Filialen schließen. „Auch die Wirtschaft muss Flagge zeigen, damit die Politik endlich im Sinne der Klimaziele handelt“, sagt Aysel Osmanoglu vom GLS-Vorstand.

Teilnahme muss mit Arbeitgeber abgesprochen werden

Nach Scientists For Future und Parents for Future haben sich inzwischen auch Pädagogen For Future und Entrepreneurs For Future gebildet. Dort haben sich bisher 3224 Unternehmen zusammengetan – vor allem aus grünen Branchen, aber auch der Mittelstandsverband BVMW.

In Schleswig-Holstein setzen die Unternehmen darauf, dass Mitarbeiter ihre Mittagspause, Urlaub oder Überstunden für die Teilnahme an der Protestaktion nutzen. Der DGB Nord hat seine 400.000 Mitglieder aufgerufen, diese legalen Wege zu nutzen. Die GEW riet Lehrern, Lösungen im Rahmen des Unterrichts zu finden, wenn Schüler am Klimastreik teilnehmen wollen.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.