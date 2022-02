Kiel

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz rufen gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) die Gläubigen zum Gebet für den Frieden in der Ukraine auf. In Schleswig-Holstein bieten viele Kirchengemeinden ein Friedensgebet bzw. eine Friedensandacht an. Hier finden Sie eine Übersicht für Kiel und Umgebung – sortiert nach Datum.

Friedensgebet am Sonnabend, 26. Februar, in Kiel und Umgebung

Die Gemeinschaft der christlichen Kirchen in Kiel lädt Menschen aller Konfessionen und Nationalitäten zu einer Ökumenischen Andacht für den Frieden ein – und zwar am Sonnabend, 26. Februar, um 12.30 Uhr in der Kirche St. Nikolai am Alten Markt. Die Andacht steht unter dem Bibelwort „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“, wer möchte, kann vor Ort eine Kerze anzünden.

In Preetz findet die Andacht mit Propst Faehling zusammen mit der Taizé-Gruppe und Pastorin Yasmin Glatthor am Sonnabend, 26. Februar, ab 18 Uhr in der Stadtkirche statt.

In Neumünster kommen am Sonnabend, 26. Februar, um 12 Uhr in der Anscharkirche am Alten Kirchhof Menschen zusammen, um gemeinsam für den Frieden in der Ukraine und in der Welt zu beten.

Weitere Termine für Friedensandachten:

Eckernförde , St. Nicolai: 26. Februar, 18 Uhr, Friedensgebet

, St. Nicolai: 26. Februar, 18 Uhr, Friedensgebet Schwansen-Sieseby : 26. Februar, 18.15 Uhr, Pn. Erichsen

: 26. Februar, 18.15 Uhr, Pn. Erichsen Nortorf: 26. Februar, 18 Uhr, P. Biehl

Friedensgebet für die Ukraine am Sonntag, 27. Februar, in SH

Am Sonntag finden einige Friedensandachten statt. Ein Überblick:

Altenholz : 27. Februar, 18 Uhr, P. Breckling-Jensen, P. Große, Dn. Schiffling

: 27. Februar, 18 Uhr, P. Breckling-Jensen, P. Große, Dn. Schiffling Bünsdorf : 27. Februar, 10 Uhr, P. Feldmann

: 27. Februar, 10 Uhr, P. Feldmann Osdorf :, 27. Februar, 18 Uhr, P. Heik

:, 27. Februar, 18 Uhr, P. Heik Schwansen-Waabs : 27. Februar, 17 Uhr, Friedensgebete

: 27. Februar, 17 Uhr, Friedensgebete Bovenau : 27. Februar, 10 Uhr Friedensandacht, Pn. Lauer.

: 27. Februar, 10 Uhr Friedensandacht, Pn. Lauer. Osterrönfeld: 27. Februar, 10 Uhr, P. i. R. Halver

Übersicht: Friedensgebet-Termine am Montag, 28. Februar

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Segeberg hat zu einem Friedensgebet am Montag, 28. Februar, um 18 Uhr in der Marienkirche eingeladen.

Am Mittwoch hatte das erste Friedensgebet in der Heikendorfer Kirche stattgefunden. Weitere Andachten folgen am 28. Februar, 4., 7. und 11. März jeweils ab 19 Uhr.

Friedensandacht für die Ukraine am 3. März

Die Kirchengemeinde Lebrade wird am Donnerstag, 3. März, ab 18 Uhr angesichts der politischen Lage eine Friedensandacht anbieten.

Fehlt eine Friedensandacht in der Übersicht? Dann mailen sie uns den Termin an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in dem Artikel.