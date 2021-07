Rund 1,5 Millionen: Schadensersatzklage gegen Schleswig-Holstein in Vorbereitung

Friesenhof-Heime - Rund 1,5 Millionen: Schadensersatzklage gegen Schleswig-Holstein in Vorbereitung

Friesenhof-Heime - Rund 1,5 Millionen: Schadensersatzklage gegen Schleswig-Holstein in Vorbereitung