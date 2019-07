„Durt ok uns Summer gar ni lang, wa is de Summer smuck! De See so blau, dat Holt so schön, de Böken hoch un slank, de Hecken un de Wischen grön un vull vun Vagelsang“, jubileert uns Dichtersmann Klaus Groth in sien „Quickborn“. Sommerseligkeit hangt nu in’e Luft. En Lengen na frische Luft, na Sünn, na de See un na de grönen Wischen. Dat „sommert vör Lust“ heet dat in en olet Book ut Holsteen. Wi Plattdüütschen kennt en Barg Wöör för düt wunnersam Sommergeföhl. Un hier kaamt se, de Sommer- Sünnen-Wöör.