Kiel

Das Gesundheitsministerium hatte die Impfberechtigten explizit aufgefordert, sich eine Stunde vor der Terminvergabe schon einmal in die Warteschlange einzureihen. Doch die extrem unterschiedlichen Erfolge bei der Terminvergabe schürten Zweifel, und am Freitag konnte KN-online das Rätsel auflösen: Es gibt in der Stunde vor der Terminvergabe gar keine Warteschlange. Stattdessen weist ein Zufallsgenerator jedem, die sich registriert hat, einen Platz zu.

„Wenn ich mich irgendwo anstelle, reserviere ich mir damit einen bestimmten Platz und rücke langsam nach vorne vor. Nur bei unserer Landesregierung ist das anders. Da bestimmt der Zufallsgenerator, wann ich an der Reihe bin“, kritisiert eine 71-jährige Kielerin. Auch Elfie Wiese schreibt: „Was soll das mit der Warteschlange, wenn die sowieso nicht funktioniert?“

Marius Livschütz vom Gesundheitsministerium erklärt den Sinn so: „Das dient dem Schutz der Webseite vor Überlastung.“ Zudem wirke der Zufallsgenerator nur, solange die Terminvergabe noch nicht begonnen habe. Sobald Impftermine gebucht werden, ändere sich die zufällig festgelegte Reihenfolge nicht mehr. Wer sich dann noch auf dem Impfportal anmelde, müsse sich tatsächlich hinten anstellen.

Ein Impftermin ist keine Konzertkarte

Hans-Joachim Behrens aus Alveslohe hält das System dennoch für ein „unwürdiges Lotteriespiel“, wie er in einem Brief an Ministerpräsident Daniel Günther schreibt. „Wo bleibt bei diesem Spiel die Gerechtigkeit? Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann die ersten Termine bei eBay versteigert werden!“ Behrens – und damit ist er nicht allein – hält es für einen Fehler, der Konzertagentur Eventim die Terminvergabe zu übertragen. „Es geht hier nicht um ein Konzert der Rolling Stones oder von Helene Fischer, sondern unter Umständen um lebenserhaltende Maßnahmen.“

Mehrere Leser berichten über viele gescheiterte Versuche, Impftermine zu ergattern, die nach Absagen erneut im Internet stehen. „Doch bei jedem meiner rund 80 Versuche hieß es am Ende, der Termin sei soeben vergeben worden“, sagt ein Leser aus Schwentinental. Er habe deshalb die 116 117 angerufen. „Dort wurde mir erklärt, es handele sich um Pseudotermine.“

Pseudotermine? Marius Livschütz vom Gesundheitsministerium verneint das. Die Termine seien tatsächlich in der Regel sofort wieder vergeben, weil der Andrang so groß sei. „Das kann aber nicht sein, weil der Termin wieder angezeigt wurde, wenn ich mich noch einmal eingeloggt habe“, kontert der Schwentinentaler. Auch ein 49-jähriger Kieler mit Vorerkrankung bleibt misstrauisch. „Ich habe das eine Nacht lang bis fünf Uhr morgens durchgängig probiert – in allen Impfzentren, die freie Termine anzeigten. Alle waren angeblich gerade vergeben.“

Leser wollen sich beim Hausarzt impfen lassen

Anneliese Johannisson fühlt sich komplett übersehen. „Ich bin über 70, habe aber keinen Internetanschluss. Dürfen sich nur Bürger, die online sind, impfen lassen?“, fragt die Flintbekerin. Marius Livschütz verweist auf die Ausnahmelösung für diese Gruppe: Wer gar keine Möglichkeit habe, sich selbst oder über Angehörige und Bekannte online anzumelden, könne das telefonisch unter der Rufnummer 0800/455 6550 machen. Allerdings muss dazu dann Impfstoff vorhanden sein. Und man muss mit langen Wartezeiten und schlechter Erreichbarkeit rechnen.

Immer wieder fordern Leser, das Impfen den Arztpraxen und Betriebsärzten zu überlassen. Ein Kieler berichtet, sein Schwager in Karlsruhe sei von der Hausärztin angerufen worden, ob er geimpft werden wolle – und seine Frau gleich mit. „Warum geht das bei uns nicht?“

Andere fordern – wie auch Birte Pauls von der SPD-Landtagsfraktion, dass auch Unter-80-Jährige Impfpost erhalten und am besten gleich einen Vorschlag für die Termine. Das würde aber nur bei denen funktionieren, die aufgrund ihres Alters impfberechtigt sind. Alle mit Vorerkrankungen, Pflegebedürftigkeit oder bestimmten Tätigkeiten sind anhand der Melderegister nicht zu identifizieren.