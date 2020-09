Kiel

Eine Botschaft ist dem Syrer Osama Alhussaini aus Kiel gleich am Anfang wichtig. Weil Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 sagte: „Wir schaffen das.“ Er möchte ihr nun sagen: „Wir haben das geschafft.“ Er lebte lange in Altenholz, nun in Friedrichsort: mit seiner Frau Alaa (25) und zwei Töchtern.

Osama Alhussaini (32) mit Jutta Thiel (74): Die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuerin unterstützt den Syrer, seit er 2015 in Altenholz ankam.

Die Flucht: Am 11. Juni 2015 floh Osama aus Damaskus – acht Tage vor der Geburt der ersten Tochter. Er war der einzige Sohn der Familie, wollte nicht zwischen die Kriegsfronten geraten. Über Beirut ging es mit dem Schiff in die Türkei, weiter nach Griechenland. Zu Fuß über die Balkanroute, durch Mazedonien und Serbien. Über Ungarn erreichte Osama Alhussaini Deutschland – nach 40 Tagen Flucht.

Die ersten Monate: Der 27-Jährige landete in Altenholz. Beim ersten Flüchtlingstreffen im Rathaus lernte er Jutta Thiel kennen: Die ehrenamtliche Helferin brachte ihn und die drei Mitbewohner in die zugewiesene Wohnung. Zeigte erste Läden, wichtige Orte. Und brachte Osama, der unter Zahnschmerzen litt, zum Zahnarzt. „Der Anfang war schwer“, erinnert sich der Flüchtling. Da er nicht wusste, ob er bleiben würde, wollte er nicht Deutsch lernen. War oft unzufrieden, verzweifelt. Auch später gab es Krisen. Doch Jutta Thiel trieb ihn immer wieder an. Und Osama Alhussaini begann, sich um seine Zukunft zu kümmern.

Nach fünf Jahren: Im Sommer 2016 hatte der Syrer einfach im Metallbaubetrieb von Frank Linke in Altenholz nach einem Praktikum gefragt. Aus dem Praktikum wurde eine Anstellung – bis heute. Der 32-Jährige ist begeistert vom Chef. Hofft, dass er ihn bald wieder unterstützen kann: Derzeit ist er krank – ein Arbeitsunfall. Seit zwei Jahren lebt seine Frau in Deutschland. Osama hat den Führerschein gemacht, spricht sehr gut deutsch – und will immer noch lernen. Er wirkt offen, geht auf andere Menschen zu. Ende November soll er die unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Sein größter Wunsch: „Dass meine Mutter nach Deutschland kommt. Ich habe sie seit fünf Jahren nicht gesehen. Und dass alle Leute gesund bleiben.“

„Ich möchte nicht vom Staat unterstützt werden“

Deutschland war gar nicht unbedingt das Ziel von Zakia Yousefi aus Kiel. Aber jetzt kann sich die 35-Jährige für sich und ihre zwei Kinder eine Zukunft hier vorstellen.

Die Flucht: Zakia Yousefi floh bereits im Alter von elf Jahren mit ihren Eltern aus Afghanistan in den Iran. In ihrer Heimat war die Familie von den Taliban verfolgt worden. Aus persönlichen Gründen folgte 2015 die Flucht vom Iran in Richtung Europa, gemeinsam mit ihrer Mutter und den beiden Kindern, die heute 17 und zwölf Jahre alt sind. „Das Ziel war nicht Deutschland. Das Ziel war, in einem Land anzukommen, in dem ich Sicherheit habe“, sagt Yousefi. Am liebsten wäre ihr aber der Weg nach Finnland oder Schweden gewesen, ergänzt sie. Doch die Familie wurde in Deutschland von der Polizei aufgegriffen und registriert. Drei Monate war sie in Lübeck, Anfang 2016 kam sie nach Melsdorf.

Die ersten Monate: In den ersten Monaten habe sie unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sagt Yousefi. „Das war schwierig. Einige Leute waren sehr zurückhaltend, andere sehr nett. Und auch die Sprache war am Anfang nicht einfach.“ Mit dem Erlernen der Sprache habe sie schon beim Aufenthalt in Lübeck über ehrenamtliche Kurse angefangen. „Ich wollte schnell die Sprache lernen, damit ich alles besser machen kann.“

Nach fünf Jahren: Ihre Lernbereitschaft hat sich die alleinerziehende Mutter bewahrt. Über Abendkurse an der Kieler Volkshochschule machte sie 2018 den ersten und in diesem Jahr den mittleren Schulabschluss. Nun hat sie sich für eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin beworben. „Ich möchte selbstständig sein, nicht mehr vom Staat unterstützt werden“, sagt die 35-Jährige, die mittlerweile mit ihrer Familie in Kiel-Mettenhof wohnt. Grundsätzlich gefalle ihr Deutschland. Sie kann sich eine Zukunft hier vorstellen. „Doch es gibt Situationen, in denen ich mich als Frau, die Kopftuch trägt, unwohl fühle.“

Der größte Wunsch: „Ein Ziel für mich ist, später Zahnärztin zu werden. Wenn ich die Kraft dazu habe. Bisher hatte ich sie“, sagt Yousefi. „Und ich wünsche mir, dass meine Kinder einen Job erlernen, den sie lieben. Ich konnte in meiner Kindheit nicht zur Schule gehen.“ An eine Rückkehr in die Heimat glaubt die 35-Jährige nicht. „Wenn es in meiner Heimat Sicherheit gäbe, würde ich gerne zurück. Aber das wird in meinem Leben wohl nicht mehr passieren.“

"Ich sehe mich als glücklichen Mann"

Der Syrer Mohammad Abd Alqader aus Schwentinental setzte den berühmten Satz der Kanzlerin zumindest für sein Leben in die Tat um: Er hat es geschafft, hat Deutsch gelernt, eine fundierte Ausbildung zu Ende gebracht, einen festen Job als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, eine Ehefrau und ein Kind – und demnächst wahrscheinlich die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Flucht: Bereits am 20. Mai 2013 floh der heute 30-Jährige mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder aus Damaskus vor Gewalt, Zerstörung sowie der Einberufung zur Armee. 10000 Dollar pro Kopf habe die Schlepperbande verlangt. Mit gefälschten Pässen ging es zunächst in den Libanon, von dort nach Istanbul. Am 27. Juni 2013 kamen die Brüder in Hamburg an, „obwohl wir eigentlich nach Schweden wollten, aber das war zu kompliziert“.

Die ersten Monate: Das waren „die schwierigsten“, erinnert sich Abd Alqader. Zunächst die Asylunterkunft in Neumünster, dann die Verlegung in einen Wohncontainer in Schwentinental: „Am schlimmsten war, dass ich mich nicht verständigen und keine Kontakte knüpfen konnte, obwohl ich das unbedingt wollte.“ Erst im Mai 2014 startete der erste Deutschkursus – nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis.

Nach fünf Jahren: Mohammad Abd Alqader, der ja schon sieben Jahre in Deutschland ist, sieht sich selbst als „einen glücklichen Mann“. Deutschland sei ihm inzwischen „fast“ zur neuen Heimat geworden. Seine Ehefrau aus Jordanien brachte vor mehr als zwei Jahren einen Jungen zur Welt. Sogar seine derzeit in der Türkei lebenden Eltern dürfen nach Deutschland nachkommen, „weil ich ja jetzt in einer Schwentinentaler Firma einen festen Job habe“.

Der größte Wunsch: Da muss der Familienvater länger überlegen. Denn viele seiner Wünsche seien ja schon erfüllt. Dann fällt ihm aber doch noch etwas ein. Irgendwann ein eigenes Haus zu haben, „das wäre schon toll“. Perfekt wäre es, wenn seine Frau ebenfalls den Sprung in einen festen Job schaffen würde.

"In Syrien müsste ich in die Armee"

Der heute 21-jährige Qasim Abda Al Sadeq aus Hartenholm hat sich in Deutschland ein neues Leben aufgebaut. Er lässt sich zum Mechatroniker ausbilden. Der Syrer gibt allerdings zu, nie „ein guter Deutscher“ werden zu können. Denn: „Ich bin nie so pünktlich wie ein Deutscher“, meint er lachend.

Die Flucht: Qasim Abda Al Sadeq und seiner Familie ging es gut, der Vater besaß eine Autowerkstatt in Aleppo. „Aber der Krieg kam immer dichter.“ Die Gewehrschüsse waren Tag für Tag deutlicher zu hören, eine Bombe traf die Werkstatt. „Es gab keinen Strom, für Wasser mussten wir weit laufen, die Lebensmittel wurden knapp.“ Die Familie flüchtete 2013 in die Türkei und fand dort eine vorübergehende Bleibe. Im August 2015 versuchte Qasim mit seinem Onkel, im Flüchtlingsboot nach Griechenland zu kommen. Ein erster Versuch scheiterte, weil die See zu unruhig war. Aber dann: In vier Stunden überquerte das mit 50 Personen besetzte Boot das Mittelmeer. 13 Tage lang marschierte der Jugendliche dann zu Fuß nach Deutschland. „Jeder hat Angst gehabt.“ Von Bayern kam Qasim per Bahn in Neumünster an.

Die ersten Monate: In der Erstaufnahme Neumünster herrschte Chaos. So empfand es der Jugendliche. Kriminalität, Raumnot, keine Privatsphäre. Nach drei Monaten wurde Qasim der Gemeinde Hartenholm zugeteilt. Dort empfing ihn ein Helferkreis. Der heutige Bürgermeister Karl-Heinz Panten übernahm seine Vormundschaft und steht ihm bis heute bei. Im Berufsbildungszentrum Bad Segeberg lernte Qasim die deutsche Sprache. „Zu Anfang konnte ich nur ,Alles gut’ sagen.“

Nach fünf Jahren: Über ein Schulpraktikum kam Qasim ins Hartenholmer Unternehmen Logopak und absolviert dort derzeit eine Lehre zum Mechatroniker. Er fühlt sich wohl. Hat ein eigenes Zimmer, ein Auto, Freunde. Mittlerweile ist auch seine Familie da. Er scheint glücklich zu sein und Syrien nicht sehr zu vermissen. Das seien Kindheitserinnerungen, mehr nicht.

Der größte Wunsch: Qasim träumt von einer unbegrenzten Aufenthaltsgenehmigung, einem Job, einem Haus. Nach Syrien könne er nicht zurück, dort drohe ihm Gefängnis. „Ich müsste schon seit zwei Jahren in die Armee. Ich stehe auf der Gesucht-Liste.“

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck, Florian Sötje, Jürgen Küppers und Nicole Scholmann