Der Tod einer 13-jährigen Schülerin aus Kronshagen löste 2015 bundesweit Entsetzen aus: Das Kind war beim Schnüffeln von Treibgasen aus Deo-Sprays erstickt. Die Eltern wandten sich an die Öffentlichkeit. Wie geht es ihnen heute und was hat Judiths Tod in den Schulen verändert? KN-online hat nachgefragt.