Fünf ukrainische Kriegsverletzte am UKSH in Behandlung

Kiel/Lübeck

Zahlreiche Patienten aus Krankenhäusern in der Ukraine werden bereits in Kliniken in Deutschland behandelt. Nun sind erstmals auch ukrainische Kriegsverletzte in Schleswig-Holstein angekommen. Fünf von ihnen werden in den Universitätskliniken Kiel und Lübeck betreut. In Kiel werden drei Patienten mit schweren Minen-, Schrapnell- und Schussverwundungen in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie behandelt. Zwei Patienten liegen in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Lübeck.

33 verletzte Ukrainer, die bisher in Krankenhäusern in Polen lagen, wurden am Donnerstag zunächst mit einem Spezialflugzeug der Bundeswehr nach Norddeutschland gebracht. Der Transport mit der fliegenden Intensivstation A 310 „MedEvac“ der Luftwaffe landete am Flughafen Hamburg. Von dort wurden die Patienten gemäß eines Kleeblattprinzips, das bereits in der Corona-Pandemie angewandt wurde, in Krankenhäuser in die angrenzenden Bundesländer gebracht. Die Verteilung der Patienten wurde unter maßgeblicher Beteiligung des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin des UKSH organisiert.

UKSH versorgte bereits 574 Patienten aus der Ukraine

Die fünf Kriegsverletzten sind nicht die ersten Patienten aus der Ukraine, die an den UKSH-Standorten behandelt werden. Seit Ende Februar wurden an beiden Campi des UKSH insgesamt 574 ukrainische Patientinnen und Patienten, die in ihrem Land nicht mehr behandelt werden konnten, versorgt – 116 von ihnen stationär. Aktuell befinden sich 14 Ukrainer in der Kardiologie, Neurochirurgie, Gynäkologie, Neurologie, Inneren Medizin, Hämatologie/Onkologie, HNO sowie der Kinder- und Jugendmedizin. Außerdem betreut das UKSH 60 Pflegekräfte aus der Ukraine, davon 15 auf dem Campus Kiel und 45 auf dem Campus Lübeck.

In den vergangenen drei Monaten haben Mitarbeitende sowie das Netzwerk des UKSH vielfältige Hilfe für die Ukraine geleistet. Am Donnerstag startete bereits der fünfte Hilfstransport in die Ukraine. In den Lkws befanden sich unter anderem 21 Beatmungs- und Narkosegeräte, die das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium für die Aktion „UKSH hilft Ukraine“ gespendet hatte. Das Gesamtengagement an Spenden für medizinische Hilfsgüter beläuft sich mittlerweile auf mehr als 3,2 Millionen Euro.

Im Zuge der Aktion „UKSH tut Gutes – Hilfe für die Ukraine“ hat das Universitätsklinikum ein Spendenkonto für die Ukraine eingerichtet. Empfänger: UKSH WsG e.V., IBAN: DE75 2105 0170 1400 1352 22. Wichtig: Ihre Angabe im Verwendungs-Zweck: FW14042: UKSH hilft Ukraine