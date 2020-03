Ein Mann aus Rellingen im Kreis Pinneberg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er ist Mitarbeiter eines Labors im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und Vater zweier Kinder. Vorsichtshalber wurden eine Kindertagesstätte in Pinneberg und eine Grundschule in Rellingen geschlossen.

Wieder ein UKE-Mitarbeiter: Fünfter Coronavirus-Fall in Schleswig-Holstein