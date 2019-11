Droht reinen Männergesangsvereinen, Frauen- und Schützenvereinen in Schleswig-Holstein der Entzug der Gemeinnützigkeit? Äußerungen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) haben am Montag solche Befürchtungen ausgelöst. Doch was Scholz plant, wird im Norden nur wenige treffen.