G7-Außenminister treffen sich Mitte Mai in Weißenhäuser Strand

Weißenhäuser Strand

Die Außenminister der sieben großen westlichen Industrienationen (G7) treffen sich Mitte Mai an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur findet das Treffen vom 12. bis 14. Mai in Weißenhäuser Strand (Kreis Ostholstein) an der Hochwachter Bucht statt. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Als Tagungsort komme Schloss Weißenhaus in Frage. Das Auswärtige Amt äußerte sich dazu zunächst nicht.

Bereits im April 2015 fand im Norden ein zweitägiges Treffen der G7-Außenminister statt. Bei der von einem Großaufgebot der Polizei begleiteten Zusammenkunft in Lübeck waren im Vorfeld befürchtete Krawalle ausgeblieben. 3500 Polizisten waren im Einsatz. Nach einer Demonstration hatten einige Gruppen seinerzeit versucht, einen Empfang im Rathaus zu stören. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei wurde damals nach Behördenangaben ein Demonstrant leicht verletzt. Das Bündnis „Stop G7“ sprach von 20 Verletzten.

Von RND/dpa