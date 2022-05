Wangels

Seit Donnerstag, 12. Mai, tagen die Außenminister der G7-Staaten in Schloss Weissenhaus in der Gemeinde Wangels. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace nutzt die große Bühne und demonstriert am Strand vor dem Tagungsort für einen zügigen Ausstieg der sieben größten Industrienationen aus den fossilen Energieträgern Öl, Kohle und Gas.

In den frühen Morgenstunden waren am Freitag, 13. Mai, 17 Aktivisten vor Ort und breiteten ein rund 12 mal 12 Meter großes Banner mit der Aufschrift „G7: Exit Fossils, Enter Peace“ (“G7: Raus aus den Fossilen, hin zum Frieden“) auf dem Sand aus. Daneben hatten sie sich – in lilafarbene Anzüge gekleidet – zu einem acht Meter großen Peace-Symbol formiert. „Die Einnahmen aus Öl, Kohle und Gas finanzieren den Krieg Russlands gegen die Ukraine“, begründet Greenpeace-Klimaexpertin Lisa Göldner die Protestaktion. Zudem würden die Emissionen aus fossiler Energie die Klimakrise befördern und so auch weitere Krisen und Konflikte befeuern.

Greenpeace: Putin Geldhahn zudrehen

„Die G7 müssen jetzt zum Doppelschlag ausholen: Raus aus den fossilen Energien, um Kriegstreibern wie Putin den Geldhahn zuzudrehen, und rein in die Erneuerbaren Energien, um die Klimakrise zu stoppen“, sagt die Greenpeace-Aktivistin und fordert ein klares Bekenntnis der G7 zum schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien und Einstieg in die Erneuerbaren. Damit könne die deutsche G7-Präsidentschaft an ihren Erfolg anknüpfen, den sie mit der Vereinbarung zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft auf dem G7-Treffen 2015 in Bayern geschafft habe, erinnert Göldner.

In einem Statement weist die Umweltschutzorganisation darauf hin, dass die Klimakrise die Sicherheit von Ländern und Regionen zunehmend bedrohe. Erstmals könne laut Weltwetterorganisation im Jahr 2026 die globale Durchschnittstemperatur eines Jahres über 1,5 Grad des vorindustriellen Niveaus liegen, so Greenpeace.

Die Umweltaktivisten von Greenpeace legten unter anderem ein Peace-Zeichen am Strand des G7-Tagungsortes aus. Quelle: Frank Molter/dpa

Infolgedessen würden sich Risiken wie zunehmende Knappheit von Wasser und Nahrungsmitteln multiplizieren und damit weltweit die Sicherheit gefährden. „Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist die beste Antwort der G7-Staaten, um Krieg und Krisen vorzubeugen und eine lebenswerte Zukunft zu sichern”, betont die Greenpeace-Aktivistin.

Die Protestaktion am Strand von Weissenhaus habe außerhalb des abgesperrten Bereiches stattgefunden, das teilte die Pressestelle des Landespolizeiamtes (LPA) auf Nachfrage mit. „Der Bereich ist frei zugänglich. Die Spontandemo blieb komplett friedlich und war keine Störung für das G7-Treffen“, sagte LPA-Sprecherin Stephanie Saß. Greenpeace habe die Protestaktion mittlerweile beendet und den Strand verlassen, fügte Saß hinzu.

