G7-Gipfel am Weißenhäuser Strand: Größter Polizeieinsatz des Jahres

Kiel/Wangels

Weltpolitik in Schleswig-Holstein: Mitten in der Ukraine-Krise treffen sich von heute bis Sonnabend die Außenminister der G7-Staaten an der Ostsee. Im Fokus der G7-Beratungen soll Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen stehen – wie zum Beispiel auf die Energie- und Ernährungssicherheit.

Der Gipfel im Ortsteil Weißenhaus der Gemeinde Wangels (Kreis Ostholstein) sorgt für den voraussichtlich größten Polizeieinsatz des Jahres in Schleswig-Holstein. Mit Unterstützung aus nahezu allen anderen Bundesländern sowie von Bundespolizei und Bundeskriminalamt sollen etwa 3500 Einsatzkräfte den Tagungsort in Weißenhäuser Strand schützen: Annalena Baerbock (Grüne) und ihre Amtskollegen tagen in einem Luxushotel, das hermetisch abgeriegelt ist.

Fußgänger und Radfahrer müssen sich im unmittelbaren Sicherheitsbereich darauf einstellen, von Einsatzkräften angehalten und kontrolliert zu werden, sagt Jana Reuter, Sprecherin des Landespolizeiamts in Kiel. Neben Straßensperrungen hat die Polizei ein Wassersperrgebiet mit einem Radius von 2,5 Kilometer eingerichtet. Einsatzschiffe der Bundespolizei sichern das Gebiet ab. Auch der Luftraum wird abgeschottet.

G7-Gipfel in Schleswig-Holstein: Sicherheitskräfte im ganzen Land untergebracht

Nicht nur Anwohner oder Urlauber sind vom Großeinsatz betroffen. „Neben der Bundesstraße 202 ist während des Gipfels auch auf weiteren Straßen in Schleswig-Holstein mit einer erheblichen Anzahl an Polizeifahrzeugen in Kolonnen zu rechnen“, kündigt Reuter an.

Grund dafür ist die dezentrale Unterbringung der Einsatzkräfte. Sie kommen etwa in Kiel, Lübeck oder im Hamburger Randgebiet unter und müssen von dort zum Einsatzort an der Ostseeküste pendeln. Die erhöhte Präsenz der Polizei war bereits am Mittwoch in mehreren Städten spürbar.

Schleswig-Holsteins Landespolizei bereitet sich seit Anfang des Jahres auf das Außenminister-Treffen vor. Ein bis zu 50-köpfiger Stab hat im Polizeizentrum am Kieler Eichhof Konzepte entwickelt und Fragen der Logistik, Infrastruktur oder Sicherheit besprochen. „Der Einsatz ist mit sehr viel Professionalität und Fleiß vorbereitet worden“, sagte Landespolizeidirektor Michael Wilksen bei der finalen Einsatzbesprechung am Mittwoch.

Vor Ort war auch Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage seien die Augen der Öffentlichkeit vom 12. bis zum 14. Mai auf Schleswig-Holstein gerichtet, sagte die Innenministerin. Die Polizistinnen und Polizisten legten den Grundstein dafür, „dass dieses Treffen mit hoher politischer Strahlkraft überhaupt stattfinden kann“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erfahrungen kann die Polizei aus dem Jahr 2015 ziehen, als das Treffen der G7-Außenminister in Lübeck stattfand. Für die Veranstaltung in Weißenhäuser Strand rechne man mit einem ruhigen Verlauf, so LPA-Sprecherin Reuter. Es seien keine Demonstrationen angemeldet worden. Die Landespolizei habe sich aber auf alle Szenarien vorbereitet.