Dass sie in einer wunderschönen Landschaft leben, die jetzt im Mai mit den blühenden Rapsfeldern noch schöner ist als sonst, wissen die Bewohner der Gemeinde Wangels und der Umgebung. Die Außenminister der G7-Staaten und ihre Gastgeberin Annalena Baerbock (Grüne) wissen es jetzt auch, wenn sie denn während der Anfahrt nach Weissenhäuser Strand aus den Fenstern ihrer Limousinen gesehen haben. Wenn sie etwas sehen wollten, mussten sie schnell gucken, denn die Konvois mit den Ministern und ihren Delegationen flitzten mit einem Höllentempo durch das ländliche Holstein.

Die Polizei hat die B 202 auf Höhe von Schloss Weissenhaus zwischen Farve und Kaköhl gesperrt. Aber bis dahin mussten die Konvois erstmal kommen. Und so wurde die eine oder andere Straße auf dem Weg dorthin kurz mal von Motorradeskorten und voraus- und hinterherfahrenden Streifenwagen blockiert – was kaum auffiel, lagen das Land und die Dörfer doch in mittäglicher Ruhe unter einem weiß-blauen Himmel. Bemerkenswert scheint schon eher, wo überall Polizeiautos stehen und woher sie kommen: In Feldeinfahrten, an Bushaltestellen oder kleinen Seitenstraße stehen blau-weiße Fahrzeuge mit unter anderem Dresdner, Erfurter und Oldenburger (das Oldenburg in Oldenburg) Kennzeichen.

Hier geht es nicht weiter auf der B 202: Bei Farve hat die Polizei die Bundesstraße gesperrt, von dort aus führt die Umleitung über Wangels. Quelle: Lutz Roeßler

Kontroll-Hotspot am Deich bei Weissenhaus

Etwas wuseliger geht es entlang der Strecke zwischen Weissenhaus und Weissenhäuser Strand zu, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Überall Absperrungen, Streifenwagen, Polizisten mit und ohne Hunde, auf dem Deich, am Strand und sogar auf dem Wasser, wo die Bundespolizei See Stellung bezogen hat. Immer wieder kreisen Hubschrauber über dem Areal. Demonstrationen und Kundgebungen gab es bisher nicht. Nur eine einzelne Fahne wurde an der Schleuse an der Seestraße nahe Weissenhäuser Strand geschwenkt: die der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Dort hatten Bernd Lück aus Rendsburg, Gerd Schwiemann aus Eutin und Thomas Born aus Pönitz mit ihrem Lastenfahrrad Posten bezogen. Die drei sind pensionierte Polizeibeamte und beim Außenministertreffen dabei, um ihren Kollegen im Dienst ein bisschen die Zeit zu versüßen und zu vertreiben. Insgesamt 22 GdP-Mitglieder waren unterwegs, um Naschi, Kaffee und einen kleinen Schnack zu den Beamten zu bringen, die stundenlang an Kreuzungen oder Absperrungen stehen.

Mit ihrem Lastenfahrrad brachten die GdP-Mitglieder Thomas Born, Gerd Schwiemann und Bernd Lück (von links) Naschkram und Getränke zu ihren Kollegen im Einsatz. Quelle: Lutz Roeßler

Gelassenheit bei Anwohnern und Urlaubern

Ein paar hundert Meter von der Seestraße entfernt, in der kleinen Straße Brök, wohnen Wolfgang und Gitta Wenn. Niemand außer ihnen und ihren Nachbarn ist so nahe dran am Tagungsort und am riesigen Polizeiaufgebot. „Mehr kann man gar nicht geschützt sein“, sagt Gitta Wenn, und ihr Mann findet: „Gestern war mehr los, da flogen zwei Hubschrauber und ein kleines Flugzeug hier rüber. Ansonsten sieht man Polizeiautos hin und her fahren.“

Ähnlich gelassen wie die Wenns nehmen die Urlauber in dem Gebiet den G7-Wirbel. Ilka Freitag (43), Gesundheitswissenschaftlerin von der Nordseeküste, macht Urlaub in Weissenhäuser Strand. „Ich wollte zur Steilküste wandern, aber man kommt nicht weiter, der Strand ist gesperrt.“ Für sie kein großes Problem. „Was sein muss, muss sein.“

Mario Manke kann in diesen Tagen nicht aufs Wasser. Macht nichts, die Wellen sind sowieso zu hoch. Quelle: Marcus Stoecklin

Mario Manke (61), Versicherungskaufmann aus Elmshorn, stört der Betrieb für den Politikerbesuch gar nicht. Er hat ein Boot auf dem Campingplatz Weissenhäuser Strand. „Rausfahren kann man gerade sowieso nicht, es ist zu viel Welle.“ Insofern stelle sich auch die Frage nicht, wie die Polizei auf eine Ausfahrt reagieren würde. Ab und zu höre er einen Hubschrauber. „Aber wenn hier mal ein Festival ist, ist das viel lauter.“

Die Schüler und die trappelnden Polizisten

Unter einem Dach mit einem Teil der Polizisten leben Kerstin Muster (62), Lehrerin aus Sohland an der Spree, und ihre zehnte Klasse, die auf Schulabschlussfahrt in Weissenhäuser Strand sind. „Wir wussten nicht, was hier los ist. Über uns in der Unterkunft sind Polizisten untergebracht, nachts hört man sie trappeln. Abends im Restaurant laufen auch immer welche rum. Ist bisschen eigenartig, aber nicht schlimm“, sagt Muster.

Ein bisschen ab vom Trubel, aber dennoch mittendrin ist Verena Iwen, die im Dorf Wangels in „Iwens Fensterladen“ belegte Brötchen, warme Würstchen, Frikadellen und Zigaretten verkauft. Der oft dichte Verkehr, der sonst zwischen Farve und Döhnsdorf auf der B 202 fließt, kommt jetzt bei ihr im Dorf vorbei. „Ein paar Leute haben schon angehalten“, sagt Iwen zufrieden. Sie hat deshalb ihr Sortiment aufgestockt. Ein Stück weiter die Straße runter steht ein Ur-Wangelser in seinem Garten und blickt wenig erfreut auf den Verkehr im Dorf. „Das ist fürchterlich, was hier los ist. Hier ist jetzt Tempo 30, aber keiner hält sich dran.“ Überhaupt findet der Mann alles übertrieben. „Ob man für G7 so einen Aufwand machen muss? An jeder Ecke steht ein Polizeiauto.“

Verena Iwens verkauft Brötchen aus Iwens Fensterladen. Das beschauliche Wangels im Norden Ostholstein liegt jetzt an der Umleitungsstrecke, da ist viel los. Quelle: Lutz Roeßler

Das wird noch bis Sonnabend so bleiben. Dann rückt der Tross der großen Politik ab. In Ostholsteins Norden kehrt wieder die gewohnte Ruhe ein. Das Blau der Polizeiautos verschwindet, zurück bleiben knallig gelbe Rapsfelder, Knicks in jungem, frischen Grün und vielleicht bei manchen Teilnehmern oder Polizeibeamten die Erkenntnis, dass das eine sehr schöne Ecke von Deutschland ist.

Von Susanne Peyronnet und Marcus Stöcklin