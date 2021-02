Kiel

Mit Selfies und Zitaten machten Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte ihrem Ärger über die "Öffnung von 0 auf 100" an Grundschulen und Kitas Luft. "Daniel Günther spielt mit unserer Gesundheit. Wir spielen nicht mehr mit", lauteten die Botschaften oder "Klare Kante gegen Mutante". Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte sich angesichts der Pandemie bewusst für diese digitale Form des Protests entschieden und war nur mit einer kleinen Gruppe zur Demonstration vor dem Landeshaus gekommen.

Die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Katja Coordes forderte, auf Vorsicht statt auf Risiko zu setzen. Volle Klassen und Gruppen gefährdeten nicht nur die Gesundheit der Beschäftigten, sondern auch die der Kinder und deren Familien. "Die bisherigen Erfolge der Pandemiebekämpfung drohen dabei auf der Strecke zu bleiben." Sie plädiert für kleinere Gruppen. Die zwei kostenlosen Schnelltests pro Woche für Lehrkräfte und Erzieher böten keinen ausreichenden Schutz.

Demo vor Landeshaus in Kiel: Was Lehrerinnen und Lehrer beunruhigt

Die Vorfreude der Lehrerinnen und Lehrerinnen sei trotz Ansteckungssorgen groß gewesen, ihre Schützlinge wiederzusehen. Heike Reese, die im Kreis Steinburg unterrichtet, berichtet, dass viele im Kollegium die Inzidenzzahlen mit Sorgen beobachteten. "Sie steigen immer wieder und jeder fragt sich, wo ploppt es als Erstes auf?" Bei den Morgenrunden mit den Kindern tauschten sich viele Klassen über ihre Erlebnisse aus. "Dabei gewinnen wir Lehrer leider den Eindruck, dass bei einigen die Nachmittage doch sehr unbekümmert gestaltet werden, was die Zahl der Kontakte angeht." Das beunruhige einen schon.

Freiwillig beurlaubt seien an ihrer Schule nur zwei, drei Kinder. An ihrer Schule seien aber auch alle Raumkapazitäten ausgereizt worden, damit die Kinder in ihren Klassen den Mindestabstand einhalten können.

Erzieherinnen und Erzieher wünschen sich mehr Wertschätzung

Die Erzieherin Ruth Weyrich betonte, dass die Rede von geschlossenen Kitas in den vergangenen Wochen in die Irre geführt habe. "Wir waren nie geschlossen, sondern hatten immer noch zum Teil sehr viele Kinder in der Notbetreuung", beschreibt sie die Lage. Wer seit Wochen an vorderster Front gearbeitet habe, fühle sich zu wenig wertgeschätzt.

Dass ihre Berufsgruppe nun früher bei den Impfungen an die Reihe kommen soll, findet sie zwar gut. Aber für sie schließen sich viele Fragen an: "Wie soll die Terminvergabe laufen? Ich kann mich nicht morgens um acht stundenlang vor den Computer setzen und immer wieder aktualisieren, da habe ich Kinder zu betreuen", sagt sie. Sie würde es sich wünschen, dass wie in Altenpflegeheime mobile Teams in die Einrichtungen kämen - zumindest in die größeren Kitas mit viel Personal - und das Personal durchimpften.