Kiel

Bundesweit stimmten dieser Aussage 70 Prozent zu, in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen sogar 80 Prozent.

Das Meinungsforschungsunternehmen CIVEY hat für die repräsentative Umfrage im Auftrag der GEW 5003 Personen zwischen dem 25. und dem 27. Juni 2020 befragt.

Corona habe Hygienemängel und Versäumnisse ganz klar aufgezeigt, so die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. Der Wunsch nach Verbesserungen sei groß. „80,3 Prozent denken: Die Schulen in Schleswig-Holstein sollten auch über die Pandemie hinaus stärker auf die hygienischen Grundvoraussetzungen achten.“

Henke : Warmes Wasser un Papiertücher kein Luxus

Vernünftig gereinigte Toiletten mit warmem Wasser und Papierhandtüchern seien kein Luxus. „Trotzdem ist eine derartige Ausstattung an den Schulen eher Ausnahme als Regel.“

Das Land hat zur Sanierung von Schultoiletten in den vergangenen drei Jahren über 23 Millionen Euro bereitgestellt.

Nach Zahlen der Kreditanstalt für Wiederaufbau bestehe im Bildungsbereich allein bei den Kommunen aber ein Investitionsstau in Höhe von 43 Milliarden Euro, so Henke. Auf Schleswig-Holstein runtergebrochen, entspreche das etwa 1,5 Milliarden Euro. „Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam dafür sorgen, dass endlich genügend in unsere Schulen investiert werden kann", fordert die Gewerkschafterin.