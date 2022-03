Kiel

Lehrer am Limit: Schleswig-Holsteins Philologenverband ist mit seiner Forderung nach einer deutlichen Entlastung von Pädagogen an den Gymnasien bei der Lehrergewerkschaft GEW und dem Verband Bildung und Erziehung auf Unterstützung gestoßen. „Die Arbeitsbedingungen in den Schulen müssen dringend besser werden“, sagte GEW-Landeschefin Astrid Henke am Donnerstag: „Pflichtstunden runter und die Klassen kleiner.“ Das gelte allerdings nicht nur für Gymnasien, sondern für alle Schularten. „Der Fachkräftemangel ist vor allem an den Grundschulen und Förderzentren, aber auch in einigen weiterführenden Schulen bereits heute bittere Realität.“

Die GEW wisse von mancher Schule, an der ein Viertel der Stellen nicht mit ausgebildeten Kräften besetzt sei. „Wenn die Kinder gleich gute Chancen haben sollen, muss das Bildungsministerium umgehend mehr für die Attraktivität der Arbeit in Schulen tun.“ Henke forderte multiprofessionelle Teams, aber auch Zeit, damit Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und andere Fachkräfte besser zusammenarbeiten.

Verbände fordern: Macht den Beruf des Lehrers attraktiver

Der Philologenverband hatte am Mittwoch das Motto „23-23“ ausgegeben: In einer Klasse dürften höchstens 23 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, und die Unterrichtszeit für Pädagogen sei auf 23 Wochenstunden zu beschränken. Ziel müsse es sein, dass sich Lehrerinnen und Lehrer aufs Unterrichten und damit auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren können. Um das zu ermöglichen, seien sie von anderen Aufgaben zu entbinden. Erst wenn der Beruf wieder attraktiver werde, sei das Land bei der Gewinnung von Nachwuchskräften erfolgreicher.

Richtig so, stellte man beim Verband Bildung und Erziehung fest: „Wenn Schülerinnen und Schüler tagtäglich vor Augen geführt wird, wie komplex der Beruf einer Lehrkraft ist und wie sehr es an angemessenen Bedingungen fehlt, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Beruf nicht attraktiv wirkt“, sagte Landeschef Christian Schmarbeck. Der VBE forderte eine Ausgleichsstunde für Klassenlehrkräfte, die Installation multiprofessioneller Teams an den Schulen mit klar definierten Besprechungs- und Kooperationszeiten – und Zeit, um Vertretungskräfte zu coachen. „Wir hören, dass Kolleginnen und Kollegen parallel Unterricht für zwei Klassen vorbereiten, der dann von Vertretungskräften übernommen werden muss. Unterricht funktioniert aber nicht wie ein Backrezept, sondern ist eine hochkomplexe Interaktion.“