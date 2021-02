Bordesholm

In der dritten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben verlangte Heidi Klum von ihren Kandidatinnen vor allem eines: Körperbeherrschung. Zu Beginn gab es zunächst Jubelschreie bei den 24 Teilnehmerinnen, die noch in der Show sind: "Endlich" bekamen sie ihre Modelmappen, in denen sie ihre besten Fotos der Shootings sammeln.

Fotoshooting: Mira verliert Duell gegen Romy

Doch die Freude währte nur kurz. Mit den neuen Mappen im Gepäck, ging es für die Topmodel-Anwärterinnen zur Ballettschule. Nicht alle kamen mit den anspruchsvollen Übungen von Balldirektorin des Friedrichstadt-Palast, Alexandra Georgieva zurecht.

Nach dem Teaching mussten die Nachwuchsmodels das Gelernte umsetzen: im Shooting mit Fotograf Markus Schaefer. Im Duell traten die Kandidatinnen gegeneinander an. Mira hatte die Görlitzerin Romy als Herausforderin - und zog den Kürzeren. "Eine knappe Nummer", befand Heidi Klum. Die 19-Jährige Bordesholmerin musste in den Entscheidungswalk.

Hier mussten die Models in einem "Nightmare-Walk" erst einige Hindernisse überwinden, bevor sie auf dem Laufsteg ihr Bestes geben konnten. Als Gastjurorin stand Heidi Klum Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson zur Seite.

Mira muss "Oma-Schlüpper" tragen

"Warum hat du denn so eine schöne Unterhose und ich so einen Oma-Schlüpper tragen?", zeigte sich Mira vor ihrem Gang auf den Laufsteg nicht ganz zufrieden mit ihrem Outfit. Doch ihre Zweifel konnte sie offenbar noch rechtzeitig abschütteln.

"Das hat sie sehr gut gemacht", sagte Heidi Klum nach ihrem Auftritt. Die Moderatorin spannte Mira anschließend zwar lange auf die Folter - als drittletzte Kandidatin trat die 19-Jährige vor die Jury - aber schickte Mira dann doch in Folge vier. Sie konnte Tränen der Erleichterung und Freude nicht unterdrücken.

"Nutze jede freie Minute, die du hast, und zeig uns, was in dir steckt", gab Heidi Klum der letzten Schleswig-Holsteinerin in der 16. Staffel der Casting-Show für die nächste Woche mit.