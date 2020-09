Kiel

Am Montag ist es morgens noch überwiegend stark bewölkt, vereinzelt regnet es. Im weiteren Tagesverlauf lockert es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf und es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Laut der Vorhersage des DWD ist es meist wolkig, hin und wieder ziehen Schauer durch. Die Temperaturen steigen am Dienstag bis auf 21 und am Donnerstag bis auf 23 Grad.

