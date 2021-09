Kiel

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich am Montag mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Coronafällen in Schulen ausgesprochen. Wenn ein Kind infiziert ist, soll grundsätzlich nicht mehr für den gesamten Klassenverband eine Quarantäne angeordnet werden, heißt in einem Beschluss.

Der Vorsitzende der Länder-Ressortchefs und bayrische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte, dies solle als „Leitplanke“ an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Ziel sei guter Infektionsschutz und so viel Präsenzunterricht wie möglich. Der Beschluss wurde bei Enthaltung zweier Bundesländer angenommen.

Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden und keine Symptome haben, sollen diese künftig bundesweit frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. Dabei sollen die Gesundheitsämter vor Ort im Einzelfall auch abweichend entscheiden können. Quarantäne-Anordnungen sollen generell „mit Augenmaß“ und abhängig von Schutzkonzepten mit Lüftung, Tests und dem Tragen von medizinischen Masken erlassen.

Schleswig-Holstein wägte bereits fallbezogen ab

Bislang handhabten das die Länder unterschiedlich. Manche schickten die komplette Klasse für 14 Tage in Quarantäne. In Schleswig-Holstein entschieden die Gesundheitsämter in Schulen zuletzt fallbezogen, ob und welche Klassenkameraden eines infizierten Kindes sie mit in Quarantäne schickten.

Für die Risikobewertung spielt es laut Bildungsministerium etwa eine Rolle, mit wie viel Abstand die Schülerinnen und Schüler voneinander entfernt saßen, wie stark ein Raum belegt war und wie die Lüftungsmöglichkeiten dort waren. In die Entscheidung über Quarantänemaßnahmen wird der Corona-Schulinformation zufolge auch einbezogen, ob alle Mund-Nasen-Schutz getragen haben oder beispielsweise gemeinsam Sport getrieben oder gegessen wurde.

Zwar werden die Familien per Elternbrief über einen Infektionsfall in der Klasse informiert und aufgefordert, vorsichtig zu sein und sich bei Symptomen testen zu lassen. Die Quarantäne trifft aber meist nur direkte Sitznachbarn oder die besten Freunde, wenn sie als enge Kontaktpersonen des infizierten Kindes genannt werden. Häufig seien gar keine Quarantäneanordnungen im Schulumfeld erforderlich, sondern ausschließlich im privaten Kontext, hieß es zuletzt aus dem Ministerium.

Sowohl die Bundesbildungsministerin Anja Karlizcek (CDU) als auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatten sich im Vorfeld für einheitliche Regeln ausgesprochen, weil das zu mehr Akzeptanz unter Eltern führe.