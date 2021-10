Kiel

Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt angesichts der bundesweit steigenden Corona-Zahlen vor einem wachsenden Risiko von Ansteckungen und rät dringend zur Impfung. Die Experten appellieren aber auch an die bereits Geimpften und Genesenen, sich konsequent an Verhaltensregeln wie Abstandhalten oder Händewaschen zu halten und nicht notwendige Kontakte zu minimieren.

„Es ist verständlich, dass Menschen nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie die Regeln leid sind. Das geht mir nicht anders“, sagt Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). „Aber wir müssen sie einhalten, um nicht nur uns, sondern auch besonders gefährdete Menschen zu schützen.“ Für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger sei das selbstverständlich. Das Land habe bereits einen großen Schritt zu mehr Normalität und weniger Einschränkungen gemacht. Die Regeln, die es noch gebe, müssten befolgt werden.

Sachsen und Thüringen verschärfen, hier ist die Lage entspannter

Andere Bundesländer wie Sachsen erwägen aktuell eine Verschärfung der Maßnahmen. Dort ist eine Ausweitung des 2G-Modells auf viele Lebensbereiche wie den Einzelhandel im Gespräch. Ungeimpfte müssten dann draußen bleiben. Auch Thüringen weitet Zugangsbeschränkungen aus. Thüringen mit 288,9 und Sachsen mit 253,9 haben bundesweit die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen und die meisten Hospitalisierungen.

Lesen Sie auch Corona-Ausbruch in Kita in Neumünster

„In Schleswig-Holstein wird die Lage aufmerksam verfolgt“, heißt es dazu aus dem Ministerium. Das Land gehört mit einer Inzidenz von 66,8 aber nach dem Saarland (65,3) aktuell zu den Regionen, die am besten dastehen. Zugleich gehöre der Norden nicht nur insgesamt bei den Impfquoten zu den führenden Ländern, sondern auch bei den Auffrischungen. Bislang habe sich 102.717 Personen den Booster spritzen lassen.

Maskenpflicht an Schulen fällt am Montag

Während Bayern gerade erneut eine Maskenpflicht an Schulen angekündigt hat, endet sie in Schleswig-Holstein am Montag. In Bayern beginnen jedoch erst die Herbstferien, hier liegen sie bereits zwei Wochen zurück. „Die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich zwar an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung gewöhnt. Aber die Verpflichtung bleibt ein Grundrechtseingriff, der immer gut abgewogen werden muss“, sagte Landesbildungsministerin Karin Prien (CDU). Die Maskenpflicht könne mit Blick auf das moderate Infektionsgeschehen im Land gelockert werden.

Seit den Sommerferien sei Kindern und Jugendlichen dieser Grundrechtseingriff zugemutet worden, wobei die Einschränkungen in fast allen anderen Lebensbereichen weitestgehend aufgehoben wurden. „Diese Diskrepanz war aufzulösen“, so Prien. Schülerinnen und Schüler müssen die Masken nun nur noch tragen, wenn sie sich im Gebäude bewegen, aber nicht mehr, wenn sie im Unterricht an ihrem Platz sitzen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich möchte betonen, dass das freiwillige Tragen einer Maske natürlich weiter möglich ist.“ Ihr sei es wichtig, dass es innerhalb der Klassen nicht zur Stigmatisierung von Kindern komme, die sich für oder gegen einen Mund-Nasen-Schutz entscheiden.

Die Akzeptanz für die Lockerung sei „erstaunlich hoch“, so Prien. Zwar werde das Thema in sozialen Medien heiß diskutiert, das Ministerium habe aber nur wenige Rückmeldungen bekommen. Unverständnis und Erleichterung der Familien hielten sich die Waage.

Das Ende der Maskenpflicht am Platz und die aktuelle Corona-Schulverordnung gelten vorerst bis zum 24. November. „Wenn sich die Verhältnisse verändern, werden wir reagieren“, so Prien.