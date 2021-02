Kiel

Vor allem in den Baumärkten weiß niemand, ob sie ab kommenden Montag ihre Gartenabteilungen öffnen dürfen. Während einige die Ankündigungen von Regierungschef Daniel Günther (CDU) nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz vor zwei Wochen so lesen, dass das möglich ist, sind andere pessimistischer.

Alle warten nun auf die Landesverordnung, die die Feinheiten regelt. Doch die ist noch immer nicht in Sicht. In dieser Woche stehen laut Regierungssprecher Peter Höver noch Gespräche in der Jamaika-Koalition sowie im Kabinett an. Zudem müsse die Verordnung in eine rechtlich einwandfreie Form gebracht werden.

Noch kein Zeitpunkt für neue Landesverordnung in Schleswig-Holstein bekannt

Das Gesundheitsministerium, das mit der Vorbereitung betraut ist, will noch keine Details bekannt geben, weil sich noch Änderungen ergeben könnten. Einen Zeitpunkt nennt es auch nicht. Gut möglich, dass die Verordnung erst - wie in der Vergangenheit auch - am Freitagabend veröffentlicht wird.

Damit erhalten Friseure, Nagelstudios, Zoos, Blumenläden, Gartencenter, Fitnessstudios sowie Sportvereine erst kurz vor der Öffnung genauere Informationen. Doch die Telefone stehen in vielen Betrieben schon jetzt nicht still.

"Viele Kunden rufen schon an", berichtet etwa Julia Claussen, Geschäftsführerin des Förde-Baumarkts in Friedrichsort. Sie ist zuversichtlich, dass sie ihre Gartenabteilung des sonst geschlossenen Geschäfts am Montag öffnen darf.

"Wir gehen davon aus und stellen uns darauf ein", so Claussen. Sie und ihr Team haben bereits ein System erarbeitet, um die Kunden außen herum per Einbahnregelung zur Gartenabteilung und wieder hinauszuleiten, damit nicht alle durch den Markt laufen müssen.

Baumärkte mit Gartenabteilung stehen vor der Frage, ob sie öffnen dürfen

Die nicht verderbliche Gartenware, zum Beispiel Blumenzwiebeln, habe sie längst vor Ort. Frühlingspflanzen seien kurzfristig lieferbar. Um Stiefmütterchen & Co also schnell zu erhalten, habe Claussen bereits einen Pflock bei ihrer Gärtnerei eingeschlagen.

Stefan Lehrke, Marktleiter bei Hagebau Siemsen in Eckernförde, ist hingegen weit weniger optimistisch. "Wir recherchieren uns die Finger wund", sagt er. "Aber wir finden keine konkrete Regelung, ob wir unsere Gartenabteilung aufmachen dürfen." Er hoffe darauf, vermute aber, dass es nicht zu einer Teilöffnung komme.

Der Bedarf sei definitiv da. "Man merkt, dass die Leute in ihre Gärten wollen." Lehrke habe nach wie vor kein Verständnis dafür, dass möglicherweise nur reine Gartencenter öffnen dürfen, wo doch das Sortiment der Baumärkte viel mehr dem täglichen Bedarf entspreche, etwa mit Blick auf Brennstoffe und Ersatzteile für Haustechnik.

Selbst in den von Daniel Günther konkret genannten Branchen herrscht Skepsis. Andrea Dressler vom Pflanzenhof Dressler in Russee etwa geht zwar davon aus, dass sie und ihre Familie am Montag vom Abhol- in den Normalbetrieb wechseln kann. Aber für ganz sicher hält sie das auch nicht.

Fitnessstudios in Schleswig-Holstein dürfen ab 1. März wieder öffnen

"Wir hoffen, dass das so bleibt", sagt Andrea Dressler. Mit Blick auf die Ausbreitung von Coronavirus-Mutanten "könnte sich das in der derzeitigen Situation wieder ändern". Diese Einschränkung spreche sie bei den zahlreichen Kundenanfragen immer an.

Genauere Informationen über die Regeln ab Montag habe auch sie nicht. Sie gehe davon aus, dass Maskenpflicht und Abstandsregelungen gelten. Aber ob etwa ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche hinein darf, sei unklar.

Genau das ist auch die große Frage für Nadine Haß: "Wie viele Menschen dürfen gleichzeitig hinein?", so die Geschäftsführerin des Fitnessstudios Seaside Sports Kiel im Cap. "Die Mitglieder stehen uns schon auf der Matte. Sie gehen davon aus, dass wir mehr Informationen haben - haben wir aber nicht", so Haß.

"Der Club kann jederzeit geöffnet werden, wir warten nur auf die Landesverordnung." Sollte es dazu kommen, dass - nach derzeitiger Kontaktregel - nur ein Hausstand plus eine Person gleichzeitig trainieren darf, stehe zumindest infrage, ob der Club die Türen aufmacht. Die Geschäftsführung werde sich die Zeit nehmen, um in Ruhe zu prüfen, wie geöffnet werden kann - auch wenn das erst nach dem 1. März sei.

Turnhallen und Sportplätze wieder zugänglich - aber nicht für den Mannschaftssport

Auch andere Sportanlagen sollen ab Montag wieder zugänglich sein, selbst drinnen. Das stellt die Vereine vor Probleme, denn auch sie kennen - bis auf die Kontaktbeschränkung - noch keine genauen Regeln. Christof Rapelius, Vorsitzender des größten Kieler Breitensportvereins KMTV mit 5800 Mitgliedern, hat für die Kurzfristigkeit jedoch Verständnis.

"Es war bislang immer so, dass Landesverordnungen nicht mit zwei Wochen Vorlauf erscheinen, denn in der Zwischenzeit könnte sich die Situation ja wieder ändern", so Rapelius. Der KMTV bereite sich trotzdem darauf vor, seine Sportanlagen zu öffnen.

"Ich halte die eingeschränkte Öffnung für richtig, um den Vereinen und den Mitgliedern eine kleine Perspektive zu geben." Es sei jedoch höchstens Individualtraining möglich, etwa mit Hanteln oder Yoga. Auch Zweiersport könne er sich vorstellen, zum Beispiel Badminton und Paartanz.

Rechnen werde sich das nicht. "Unser Auftrag als Sportverein ist es, Menschen die Freude an der Bewegung zu geben. Es wäre der falsche Weg zu fragen, ob es sich lohnt, den Strom anzumachen", so Rapelius.

Der Verein will auch die große Bewegungslandschaft aus dem Eltern-Kind-Turnen öffnen, sodass Familien ein Zeitfenster buchen können, um dort unter sich zu spielen. "Das gibt Entlastung für alle", sagt Rapelius.