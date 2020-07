Kiel

In Neumünster, Segeberg und im Kreis Plön dagegen gibt es weniger Probleme. Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in Kiel kontrollieren seit der Wiedereröffnung der Gastronomie im Mai im gesamten Stadtgebiet stichprobenartig sowie anlassbezogen, also wenn sie auf Missstände aufmerksam gemacht werden.

„Von den bislang 46 kontrollierten Restaurants und Gaststätten hatten nur sechs alle Anforderungen einwandfrei umgesetzt“, berichtet Ordnungsamtsleiter Frank Festersen. Die Vergehen haben unterschiedliches Gewicht und reichen von „geringen Verstößen“ – etwa, dass der Aushang über die Hygieneregeln nicht vollständig war – bis zu „erheblichen Verstößen“ in Form fehlender Kontaktdatenerhebung der Gäste.

Häufig wird Abstandsregel missachtet

Schließen musste noch kein Restaurant, weil Hygienevorgaben nicht eingehalten wurden. „Die Zahl wirkt schockierend – schockiert mich aber erst, wenn bei einer zweiten Kontrolle die Mängel nicht abgestellt worden sind“, sagt Ordnungs-Dezernent Christian Zierau. Vor allem in touristisch attraktiven Gegenden habe er Verstöße gegen die Abstandsregel beobachtet. „Dem werden wir weiter ganz gezielt nachgehen.“

Kiel fällt aus dem Rahmen

Kiel scheint in der Region eine Ausnahme zu sein. Man habe einen „verantwortungsbewussten Umgang“ mit den Corona-Regeln festgestellt, sagt Neumünsters Stadtsprecher Stephan Beitz. Verstöße gegen fielen im Verhältnis zu den regelmäßigen und intensiven Kontrollen sehr gering aus. Beitz: „Und wenn es etwas zu beanstanden gab, wurde das meist umgehend abgestellt.“

Es drohen hohe Bußen

Knapp zehn Verstöße zählt der Kreis Segeberg seit März. Einige Betriebe hatten sogar geöffnet, als dies verboten war. „Die Bußgelder betragen in diesen Fällen 4000 Euro“, sagt Kreispressesprecherin Sabrina Müller. Die Hygienekonzepte seit der Wiedereröffnung im Mai wurden aber bislang befolgt. Im Kreis Plön gab es in den vergangenen Wochen vier Beschwerden, dass Regeln missachtet würden. Bei Kontrollen vor Ort stellten sie sich aber als unbegründet heraus.

Kommentar zum Thema: Branche nicht vorverurteilen

Stefan Scholtis vom Hotel- und Gaststättenverband sieht in den Kieler Zahlen keinen Grund zur Beunruhigung: „Wir haben noch keine Beschwerden vom Ordnungsamt gehört oder mit dem Gewerbeaufsichtsamt darüber gesprochen. Es war auch nicht zu erwarten, dass es eine 100-prozentige Sicherheit geben wird.“ Klar sei auch: „Wer eine Vorgabe nicht einhält, muss etwas ändern.“

Von Steffen Müller, Gerrit Sponholz und Thorsten Geil