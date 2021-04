Kiel

„Es macht keinen Sinn aufzumachen.“ Stefan zu Putlitz hat eine klare Meinung zu der ab kommender Woche geltenden Lockerung. Der Betreiber des Wirtshauses am Europaplatz in Kiel wird seine Außengastronomie vorerst nicht öffnen. „Solange wir nicht drinnen bewirten dürfen, bleiben die Außenflächen geschlossen.“

Dabei denkt zu Putlitz vor allem an das wechselhafte Wetter im April. „Es ist unplanbar, draußen zu öffnen. Was passiert, wenn ein Schauer kommt? Dann können sich die Gäste nicht reinsetzen und im Trockenen weiter essen.“

Außerdem geht er davon aus, dass die Gäste ausbleiben, wenn es über mehrere Tage regnet. „Bei schlechtem Wetter geht niemand draußen essen.“ Das wirtschaftliche Risiko ist ihm zu groß. „Es muss ein gewisser Umsatz da sein, wenn ich die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückhole und die Waren wieder einkaufe.“ Wenn aber niemand zum Essen komme, bleibt er auf den Einkäufen sitzen.

Dieses Risikos ist sich das Nil bewusst. Das Restaurant an der Holtenauer Straße wird seinen Betrieb dennoch wieder komplett hochfahren. „Wir sind froh, dass es wieder losgehen kann“, sagt Inhaberin Ingelore Soll-Koch. „Deshalb bieten wir auch die volle Karte an und haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet.“ Allerdings erst ab Dienstag: „Wir brauchen einen gewissen Vorlauf.“ Die Lager müssen erst gefüllt und Dienstleister informiert werden, dass wieder Aufträge kommen.

Endlich wieder Gastgeberin in der Corona-Pandemie

Etwas vorsichtiger ist das Blé Noir am Blücherplatz. In der Crêperie gibt es zunächst eine kleinere Karte. Für Inhaberin Annette Köhler ist es nicht nur eine Frage der Aufmerksamkeit, dass sie wieder öffnet. „Ich muss im Gespräch bleiben und zeigen, dass es uns noch gibt.“ Außerdem freut sie sich darauf, wieder Kunden am Tisch bewirten zu können. „Ich bin Gastgeberin und keine Außer-Haus-Verkäuferin.“

Auch die Forstbaumschule wird am Montag mit einem reduzierten Angebot öffnen. Allerdings begleiten Inhaber William Steen Zweifel, ob sein Biergarten auch noch am Dienstag geöffnet sein wird. „Ich befürchte, dass die Bund-Länder-Konferenz am Montag einen bundesweiten einheitlichen Lockdown beschließt und die Außengastronomie wieder schließen muss.“

Warten auf die Landesverordnung für Schleswig-Holstein

Bei der Sandhafen-Crew dominiert ebenfalls die Ungewissheit. Dennoch wird auf dem Ponton an der Kiellinie fleißig Sand geschippt und die Fläche vorbereitet. Am Montag soll eröffnet werden, wahrscheinlich aber nur von 15 bis 20 Uhr, wie Gründer Tim Bielinski sagt. „In welchem Umfang wir genau öffnen werden, hängt von der Landesverordnung ab.“

So ist für den Sandhafen wichtig zu wissen, ob Bier oder Cocktails ausgeschenkt werden dürfen oder nicht. Auch die Frage, wie schnell die Lieferanten sind, entscheidet, wie der Sandhafen aus dem Corona-Lockdown zurückkehrt.

Die noch ausstehenden Beschlüsse sind ein Grund, warum Geschäftsführer Michael Covato das Längengrad frühestens am Dienstag öffnen wird. „Es macht wenig Sinn, nur für wenige Tage alles wieder hochzufahren.“ Außerdem will Covato abwarten, wie die weiteren Öffnungsschritte aussehen.

Optimismus in der Kieler Innenstadt

Unabhängig davon, ob am Montag die Öffnung der Außengastronomie zurückgenommen werden könnte, fährt bei Hans im Glück am Holstenfleet am Freitag ein 7,5-Tonner vor, um Tische, Stühle Trennwände und Heizstrahler für die freien Plätze vor Primark anzuliefern. „Wir hoffen auf das Beste“, sagt Inhaber Christopher Schmidt. „Im schlimmsten Fall müssen wir alles wieder abbauen.“

Ohne große Vorbereitungen werden am Bootshafen die Campus Suite und Dean and David ab Montag wieder Stühle und Tische im Freien aufstellen. „Wir profitieren natürlich von der Lage in der Innenstadt, haben viel Laufkundschaft“, sagt Dean-and-David-Chef Lars Lenßen. Durch den Außer-Haus-Verkauf sind Lenßen und sein Team gut vorbereitet. „Die Waren sind da, die Mitarbeiter auch. Es kann draußen losgehen.“

Große Vorfreude in Eckernförde

Im Hof der Weinstube Römerund Wein am Eckernförder Hafen sind schon die Tische im Corona-Abstand aufgestellt. Die Sonne scheint. Drinnen brütet Donnerstagmittag Inhaber Uwe Römer mit den Mitarbeiterinnen Silke Karzmarzik und Anne Müchling über dem Laptop. Es geht um die Luca-App und Kontaktbögen für diejenigen Gäste, die ab kommenden Montag vielleicht ohne Möglichkeit der digitalen Kontakterfassung kommen. Irgendwie ist gerade nicht ganz klar, wann und wie man die Daten von den Bögen am besten in den Rechner überträgt.

Das urige Lokal unterm Rundspeicher hat viele Stammgäste aus der Region und sogar unter Feriengästen, die teils Zweitwohnungen in Eckernförde haben. „Die scharren genauso wie wir mit den Hufen. Sie haben uns die Treue gehalten, weil wir die ganze Zeit über jeden Tag von 11 bis 20 Uhr außer Haus verkauft haben“, sagt Römer.

Jede Woche hat er sich neue Gerichte außerhalb der regulären Speisekarte einfallen lassen. Jetzt kommt Ehefrau Astrid strahlend zur Tür herein. „Leute, ich freue mich riesig, dass wir draußen Gäste bewirten dürfen“, ruft sie in den Raum. „Und hier, schaut mal! Hier sind Wärmflaschen und Schaffelle für alle, damit es auch draußen auf Abstand richtig kuschelig wird.“

Gastronomen rechnen mit weniger Gästen

Maximal 50 Gäste werden Römer und Crew bewirten dürfen – falls an jedem Tisch fünf Personen aus zwei Haushalten sitzen. „Das ist eher unwahrscheinlich“, sagt der Wirt. Er wird seine Gäste bitten, den Besuch in der Weinstube auf etwa zwei Stunden zu begrenzen, „damit auch andere die Chance haben, mal wieder in Gesellschaft ein Glas Wein zu trinken“. Die Öffnungszeit belässt er zunächst bei 11 bis 20 Uhr. Die Abendstunden seien doch ohnehin noch zu kalt. „Wir tasten uns heran und fühlen uns gut gerüstet“, sagt Astrid Römer. „Wir haben ja 2020 jede Menge Erfahrung gesammelt, wie man ein gutes Hygienekonzept umsetzt.“

Seit August 2019 betreibt Parminder Bhinder das „Blossom Beach“ am Surendorfer Strand, auf dem Gelände des 2016 abgebrannten Kultlokals „Strandoase“. Er sagt: „Wir wissen nicht, wie lange wir öffnen dürfen. Aber ab dem 12. April sind draußen bei uns wieder Gäste willkommen. Es wird jetzt auch dringend, denn im April war unser Saisonbeginn geplant.“ Für den Außenbetrieb werde es wohl eine kleinere Karte geben.

Gemischte Gefühle im Kreis Plön

Im Kreis Plön sind die Gastronomen unterschiedlicher Meinung. Die einen freuen sich, endlich starten zu können. Andere halten sich zurück – wegen des Wetters, des Aufwandes. Auf der Plöner Prinzeninsel wird nach monatelangen Sanierungs- und Umbauarbeiten ab Mittwoch die Terrasse des Niedersächsischen Bauernhauses geöffnet. Im Seeprinz am Strandweg unterhalb der Plöner Innenstadt geht es am Freitag kommender Woche los.

Das Strandhotel Seeblick mit Restaurant in Heikendorf dagegen wird seine große Außenterrasse nach Angaben von Geschäftsführer Kim Frahm am Montag nicht öffnen. „Der logistische Aufwand ist zu groß und steht in keinem Verhältnis zu den Einnahmen, wenn wir am Ende des Tages zwei Dorschfilets auf unserer Terrasse verkauft haben“, sagt er. Und im Landgasthof Zum Beeksberg in Nettelsee sagt Petra Lindenberg: „Für uns auf dem Dorf lohnt sich eine Außenöffnung nicht.“

Von Cornelia Müller, Steffen Müller, Anja Rüstmann und Kerstin von Schmidt-Phiseldeck