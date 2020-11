Die Schließung der Hotels und Gastronomie bringt Beschäftigte in der Branche in Existenznöte, warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Viele kämen mit Kurzarbeitergeld kaum über die Runden. "80 Prozent von wenig bleibt wenig und reicht nicht zum Überleben", so Hotelfachfrau Anke Biwerski.