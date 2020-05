Erster Schritt Richtung Normalität

Die Gastronomie hat in zwei Monaten Corona-Lockdown versucht, Stammkunden zu binden und sich auf die Wiederöffnung vorbereitet. Jetzt ist dafür der 18. Mai gesetzt. Doch in die Freude mischt sich auch Skepsis. Sorgen bereiten nicht nur die Auflagen, die bei der Eröffnung einzuhalten sind.

Von Niklas Wieczorek