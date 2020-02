Hält künftig der Eurocity nach Kopenhagen in Schleswig? Darüber verhandeln derzeit die Bundespolizei und dänische Behörden, denn Bundespolizisten müssen auf dänischer Seite zusteigen und in Schleswig aussteigen. Die Bahn zeigt sich offen. Gegen einen Halt in Rendsburg sprechen polizeiliche Bedenken.