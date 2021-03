Kiel

Am Montag ist es wieder soweit: Wenn Daniel Günther (CDU) nach Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz die Öffentlichkeit über Verhandlungsergebnisse informiert und darüber, worauf sich die Schleswig-Holsteiner in den nächsten Wochen einstellen müssen, wird im Hintergrund wieder ein Mann in Schwarz zu sehen sei. Raffael Canal übersetzt die Botschaften des Regierungschefs simultan für Gehörlose.

„Die größte Herausforderung ist es, den Politiksprech zu verstehen und gut ins Bild zu bringen“, sagt der 28-Jährige. Wie übersetzt man zum Beispiel einen komplizierten Begriff wie Inzidenzwert, den schon Hörende kaum begreifen? Denn innerhalb weniger Minuten prasseln in Pressekonferenzen nicht nur auf die Journalisten geballte Informationen nieder, sondern auch auf den Dolmetscher. Voraussetzung Nummer eins: Er muss verstehen, worum es geht und in der politischen Debatte auf der Höhe der Zeit sein. Voraussetzung Nummer zwei: Er muss wissen, wie sich Gehörlose in der aktuellen Situation ausdrücken. Auch ihre Sprache ist einem steten Wandel ausgesetzt. „Das Expertentum liegt nicht bei mir als Hörendem, sondern voll in der Community.“

Gebärdensprache ist für ihn schon als Kind selbstverständlich

Canals älterer Bruder ist taub, und deshalb zogen die Eltern ihre Söhne im Wesentlichen auf Deutsch und mit Gebärdensprache auf. Raffael Canal betrachtete das lange Zeit als das Normalste auf der Welt. „Mir war nicht klar, dass nicht zu hören ein gesellschaftliches Defizit ist“, sagt er im Rückblick. „Selbst, wenn mein Bruder nicht im Raum war, habe ich mich mit unseren Eltern häufig in Gebärdensprache unterhalten.“

Nach dem Abi am Kieler Ernst-Barlach-Gymnasium studierte Canal zunächst Jura, heuerte aber bereits Ende 2010 auf Honorarbasis bei Ulrich Hase an, dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, und wurde dessen persönlicher Assistent. Hase ist hörgeschädigt. Der Rest ist schnell erzählt: 2014 hängte Canal sein Jura-Studium an den Nagel, 2015 legte er seine staatliche Anerkennung zum Dolmetscher für deutsche Gebärdensprache ab, absolvierte dann eine Ausbildung zum systemischen Berater und Paartherapeut und macht jetzt gerade seinen Bachelor in Sozialer Arbeit an der FH Kiel. Mit Hases Abschied aus dem Amt zum 1. April wechselt Canal in die Selbstständigkeit.

Zahlen und Fakten Zahlen und Fakten In Schleswig-Holstein gibt es nach Angaben des Landes-Gehörlosenverbands etwa 1750 gehörlose Menschen. Die Dunkelziffer liege allerdings höher, insgesamt schätze man die Zahl der Menschen, die Gebärdensprache nutzen, auf 2500 bis 3000. Zugleich gebe es im Norden etwa 25 Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Deutsch und deutsche Gebärdensprache.

Informationen zu Corona müssten für alle zugänglich sein

Es war im März vergangenen Jahres: Gerade hatten die ersten Pressekonferenzen zum Thema Corona stattgefunden, als sich der Landes-Gehörlosenverband und der Landesbeauftragte wunderten. Dass ein ganzer Personenkreis von Informationen solcher Tragweite ausgeschlossen sein sollte, hielt man für pure Diskriminierung. Die Staatskanzlei wurde aktiv – und engagiert Raffael Canal seitdem regelmäßig. „Die Zusammenarbeit mit ihr funktioniert noch immer super“, sagt dieser. Bei anderen politischen Institutionen gebe es dagegen „eindeutig Luft nach oben“.

Der Ministerpräsident selbst lasse sich übrigens komfortabel übersetzen. „Bisweilen habe ich den Eindruck, dass er auf mich Rücksicht nimmt. Günthers Sprechtempo ist angenehm, er formuliert nicht so verklausuliert.“ Mit Kommentaren über andere Spitzenpolitiker, deren Floskelschleifen und Sätze, die im Nichts enden, hält er sich zurück. „Ich dolmetsche jeden Kunden. Und ich kann auch jeden dolmetschen.“

Video: Canal erklärt Corona-Begriffe

Neue Begriffe entstehen durch die Community

Wie aber übersetzt man nun das Wort Inzidenzwert? Vor einem Jahr nicht direkt: Hinter dem Begriff steht die Anzahl an Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100000 Einwohnern. Das wurde mit entsprechenden Gebärden vermittelt. Ein Jahr später habe sich das Wort in der Community verändert, sagt Canal. Man zeige eine Geste für das Wort Infektion und formuliere das Mundbild für das Wort Inzidenz. Hinzu komme eine Gebärde für das Wort „Wert“: Mit dem gekrümmten Zeigefinger klopft Canal in die Innenfläche seiner anderen Hand, als wäre der Finger ein gefalteter Geldschein.

Nur wenige Veranstaltungen zeitgleich in Gebärdensprache Nur wenige Veranstaltungen zeitgleich in Gebärdensprache Der Gehörlosenverband bedauert, dass nur wenige Veranstaltungen simultan übersetzt werden. „Es ist in der Tat so, dass die Ministerien leider ihre Informationen nicht für gehörlose Menschen zugänglich machen. Auch auf den Webseiten sind die Informationen nicht in deutscher Gebärdensprache erfasst, aber alle anderen Schriftsprachen in Arabisch, Türkisch, Russisch und so weiter werden veröffentlicht“, sagt Christina A. Benker vom Verband mit. Sie verweist auf Bayern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wo Landtagssitzungen zeitgleich in deutscher Gebärdensprache übersetzt werden. Ja, das sei ein Weg. Es müsse aber vor allem überlegt werden, dass Informationen, die hörende Menschen von den Ministerien erhalten, noch am selben Tag auch in deutscher Gebärdensprache übersetzt werden. Dieses Recht auf Information sei sogar im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz verankert – „und somit verpflichtend“.

Einen Wunsch formuliert Canal zum Abschluss. „Wo bleiben Plenartagungen und Ausschusssitzungen, die jeder verstehen kann?“ Viel zu viele politische Veranstaltungen fänden ohne Dolmetscher statt. „Das muss sich ändern. Es bleiben zu viele Menschen außen vor.“ Die Landesregierung hat darüber bislang noch nicht entschieden.