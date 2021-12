Lübeck

Mit der neuen Corona-Landesverordnung gelten in Schleswig-Holstein seit dem 15. Dezember strengere Corona-Regeln – unter anderem wurde die 2G-plus-Regel in Hotels und Diskos eingeführt, bedeutet: Wer ein Hotel oder eine Disko besuchen möchte, muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen Test machen. Aber nicht alle müssen sich an die Regel halten, Menschen mit einer Auffrischungsimpfung sind von der Corona-Testpflicht ausgenommen.

Die Ausnahme von der Regel soll einen Impfanreiz schaffen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Geboosterte das Virus bekommen und weitergeben, gering. Aber was ist mit Menschen, die doppelt geimpft sind und zusätzlich eine Coronainfektion überstanden haben? Und wie sieht es mit Menschen aus, die den Einmal-Impfstoff von Johnson&Johnson bekommen haben?

Doppelt geimpft und genesen – aber auch geboostert?

Die Regelung ist klar: Doppelt geimpft und genesene Personen werden nicht wie Geboosterte behandelt – sie müssen also einen Corona-Test in der Disko oder im Hotel vorzeigen. Nach neuester Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) müssen geimpfte und genesene Menschen aber nicht mehr sechs Monate nach Genesung warten, bis sie sich boostern lassen können.

„Personen, die nach der Covid-19-Impfung – unabhängig von der Anzahl der Impfstoffdosen – eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen im Abstand von drei Monaten nach Infektion ebenfalls eine Auffrischimpfung erhalten“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Kiel.

RKI: Zweite Impfung mit Johnson & Johnson ist kein Booster

Menschen, die mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft sind, müssen sich ebenfalls einen dritten Piks abholen, bevor sie offiziell als geboostert gelten.

Obwohl schon die erste Impfung als Grundimmunisierung dienen sollte, gilt die zweite Impfung laut Robert Koch-Institut (RKI) nicht als Booster – sondern als Optimierung der Grundimmunisierung. Schließlich legen laut RKI Daten nahe, dass der Janssen-Impfstoff nicht so gut gegen die Delta-Variante wirkt wie etwa mRNA-Impfstoffe. Laut Stiko wird eine Auffrischimpfung drei Monate nach der Grundimmunisierung empfohlen.

Der Impfstoff Janssen des US-amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson wird in Schleswig-Holstein kaum noch verwendet. Laut RKI haben in Schleswig-Holstein rund 133.000 Menschen eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten, knapp über 1100 Personen haben auch einen zweiten Piks mit dem Janssen-Impfstoff bekommen.

Gesundheitsministerium in SH: Keine weiteren 2G-plus-Ausnahmen geplant

Die Ausnahme von der 2G-plus-Regelung in Schleswig-Holstein greift erst, wenn die Auffrischungsimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Minderjährige benötigen ebenfalls keinen weiteren Test. Weitere Ausnahmen von der 2G-plus-Regelung sind in Schleswig-Holstein nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel derzeit nicht geplant.

Von Hannes Lintschnig