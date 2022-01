Kiel/Eckernförde

Die temporäre Schließung der Geburtsklinik in Eckernförde nach dem Tod eines Säuglings hat Hebammen und Eltern in Sorge versetzt, der Standort könnte langfristig wegfallen und die Versorgung in Schleswig-Holstein weiter ausgedünnt werden. Dass die Imlandklinik in Rendsburg seit dem Wochenende wegen Personal in Quarantäne ihren Kreißsaal auf Notfallbetrieb runtergefahren hat, verknappt das Angebot kurzfristig weiter.

In den vergangenen Jahren hatten Kreißsäle in Oldenburg, Bad Oldesloe und Westerland dichtgemacht. Das Gesundheitsministerium erkennt bislang keine Versorgungslücke. „Der Zentralisierungsprozess wird weitergehen.

Neben Eckernförde sind auch die Geburtskliniken in Ratzeburg und Preetz aufgrund ihrer Geburtenzahl angezählt“, sagt Anke Bertram, Vorsitzende des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein. In der Fachöffentlichkeit wird eine Mindestanzahl von 500 Geburten als Qualitätsmerkmal diskutiert. In Ratzeburg kamen 2020 laut Lagebericht der Landesregierung nur 290 Kinder zur Welt, in Preetz waren es 425.

Übersicht: Hier gibt es Geburtsstationen in Schleswig-Holstein – mit unterschiedlichen Versorgungsstufen

Bertram: Brauchen einen Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe

„Es ist der Wille des Trägers, die Geburtshilfe aufrechtzuerhalten“, betont Hermann Bölting, Geschäftsführer der Klinik Preetz. Das Personal werde allerdings immer wieder knapp, und es müsse mit Honorarkräften gearbeitet werden.

„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe und müssen den Fokus wieder stärker darauf legen, was die Frauen eigentlich brauchen und wollen“, glaubt Bertram. Lange Wege machten den ohnehin vor der Geburt verunsicherten Schwangeren oft Angst. „Es wird von der Politik gut verdrängt, dass durch längere Fahrtstrecken die Zahl der Geburten im Rettungswagen oder im eigenen Auto höher werden könnte.“ Das bedeute nicht mehr Sicherheit oder Qualität bei der Geburt.

Rody: „Es bringt nichts, alle kleinen Geburtskliniken am Netz zu lassen“

„Ich kann die Sorgen absolut nachvollziehen“, sagt Prof. Achim Rody, Leiter der Frauenklinik am Uniklinikum in Lübeck und Vorsitzender der Norddeutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. „Unsere Forderung ist, dass niemand länger als 30 bis 45 Minuten zu einer Geburtshilfestation fahren müssen sollte. Das ist in Schleswig-Holstein gewährleistet.“ Zu Sturzgeburten im Auto komme es eher selten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In skandinavischen Ländern sei es akzeptiert, dass Frauen Hunderte Kilometer zur nächsten Klinik fahren müssen. Viele Schwangere gingen daher zwei Wochen vor ihrem Termin in Boarding-Einrichtungen in Kliniknähe.

„Wir sehen jetzt schon einen Mangel an Hebammen, und den wird es auch an Fachärzten in der Fläche geben. Die Personalsituation ist maßgeblich, wenn wir über vernünftige Betreuung bei der Geburt sprechen. Es bringt nichts, alle kleinen Geburtskliniken am Netz zu lassen, wenn es nicht genug Fachkräfte für sie gibt und so die nötige Qualität gehalten werden kann“, so Rody.

In Portugal habe es etwa früher sehr hohe perinatale Mortalität von elf Promille gegeben, nachdem kleine Kliniken vom Netz genommen worden seien, sei die Säuglingssterblichkeit dort erheblich zurückgegangen.

Welche Versorgungsstufen gibt es? Perinatalzentren sind spezialisiert auf die Versorgung von Schwangeren mit zu erwartenden Komplikationen. Nur Zentren des Levels 1, die über eine eigene Intensivstation für Babys mit sechs Bettchen und angeschlossenem OP verfügen, dürfen Frühchen, die bei der Geburt weniger als 1250 Gramm wiegen, betreuen. Hier muss nicht nur permanent ein Gynäkologe präsent sein, sondern auch ein Kinderarzt. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat zudem festgelegt, dass eine Klinik ab 2024 jährlich mindestens 25 solcher besonders unreifen Frühgeborenen behandeln muss, damit sie die Versorgung weiter anbieten kann. Diese Vorgabe erfüllen bislang nur die Unikliniken in Kiel und Lübeck mit 29 beziehungsweise 39 Fällen. In Flensburg waren 2020 nur 19 auf Station. Bislang lag die Mindestanzahl bei 14. Level-2-Zentren, die sich um Frühgeborene zwischen 1250 und 1500 Gramm kümmern, unterscheiden sich durch ihre Größe, Ausstattung und Personal.

Ein Problem ist laut Rody die Vergütung, die nach wie vor nicht adäquat sei. „Die Behandlung einer Blinddarmentzündung ist oft in einer halben Stunde erledigt, und dafür zahlt die Krankenkasse mehr als für eine Geburt, die viel zeit- und personalaufwendiger ist. Auch weil Personal für alle Eventualitäten vorgehalten werden muss.“ Deshalb habe sich Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) bereits im Bund für eine Verbesserung der Vergütung starkgemacht. Vielfach werde in kleineren Kliniken inzwischen zum Kaiserschnitt gegriffen, weil sich das besser planen lasse als eine Spontangeburt und sich so mehr verdienen lasse.

„Wenn man das nötige Geld und Personal hätte, könnte man natürlich überall Level-1-Kliniken hinstellen, aber das haben wir nicht.“ Auch die höhergradigen Einrichtungen, die viele Fachkräfte vorhalten müssen, bräuchten eine gute personelle Ausstattung. Der Anteil an Frauen mit Risikoschwangerschaften, die nur dort entbinden dürfen, nehme stetig zu.

Rody hält eine Fachkräfteinitiative und eine Debatte über die Arbeitsbedingungen für wichtig. Viele Hebammen gingen nach der Ausbildung gar nicht mehr in die Kreißsäle, sondern machten nur Vor- und Nachsorge. „Das halte ich für fatal. Es wäre gut, wenn es eine Verpflichtung gäbe, nach dem Examen mindestens drei Jahre in einer Klinik zu arbeiten.“

Die Arbeitsbedingungen seien in allen Kreißsälen schwierig, in vielen blieben Stellen unbesetzt, sagt Bertram. Der Krankenstand unter Hebammen sei hoch. „Aber die Arbeitszufriedenheit ist gerade in den kleinen Kliniken sehr groß, weil dort individueller gearbeitet werden kann.“

Eine Kieler Hebamme befürchtet, dass durch die kurzfristige Schließung in Eckernförde nun viele werdende Mütter in der Landeshauptstadt landen, wo die Stationen ohnehin stark ausgelastet seien. „Niemand will doch entbinden, wo wie am Fließband gearbeitet wird. Das wird auch unserer Arbeitsauffassung nicht gerecht.“ Mütter guckten sich vorher Kreißsäle an und entschieden sich für ein Konzept. Diese Wahlfreiheit werde ihnen durch die Konzentration genommen.