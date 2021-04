Kiel

Das 1981 in Kiel in Dienst gestellte U-Boot sank am 21. April mit der kompletten Besatzung vor der Insel Bali. „Der Kommandant der ’Nanggala’ wurde hier bei uns ausgebildet, wir kannten ihn und viele seiner Kameraden persönlich. Ihr Tod macht uns alle hier betroffen“, sagte Michael Setzer, der Vorsitzende des Verbands der U-Bootfahrer.

Der verstorbene Kommandant Heri Oktavian hatte viele Freunde in Deutschland. Zuletzt war der zweifache Familienvater von 2017 bis 2019 zur Ausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.

Indonesischer Botschafter auch in Möltenort

Aus Berlin war zu der Gedenkfeier auch Indonesiens Botschafter Arif Havas Oegroseno an die Kieler Förde gekommen. „Das Wetter passt zu diesem Anlass. Die Regentropfen sind wie die Tränen unserer Trauer. Der Verlust der jungen Besatzung schmerzt. Sie sind unsere Helden“, sagte der Diplomat.

An der Kranzniederlegung nahmen auch viele ausländische Marinesoldaten teil. Auch deutsche U-Bootfahrer sowie der Kommandeur der Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Christian Bock, waren zur Kranzniederlegung nach Möltenort gekommen.