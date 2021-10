Die Prognosen der Kinderärzte aus dem Sommer haben sich bewahrheitet: Kinderstationen in Schleswig-Holstein füllen sich – allerdings nicht wegen Corona. Kliniken vermelden eine deutlich höhere Anzahl von jungen Patientinnen und Patienten als sonst um diese Jahreszeit.

Gefährliche Atemwegserkrankung: Kinderkliniken in SH füllen sich früh

Von Anne Holbach