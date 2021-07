Gefahr aus der warmen Ostsee: Vibrionen gedeihen ab 20 Grad Wassertemperatur

Kiel

Vibrionen sind Bakterien aus der Familie der Vibrio, zu der etwa auch der Cholera-Erreger gehört. Die Erreger-Arten, die im Salzwasser vorkommen, können beim Menschen unter anderem schwere Magendarminfektionen auslösen.

In Mecklenburg-Vorpommern warnt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) bereits, dass in der Ostsee mit einem vermehrten Vorkommen solcher Vibrionen gerechnet werden müsse, „die in seltenen Fällen schwere Infektionen verursachen können“.

Ministerium spricht von „einzelnen Erkrankungsfällen“

„Bekannt ist, dass die Wassertemperaturen in der Ostsee, also auch in der Lübecker Bucht, sich derzeit unterhalb, teilweise auch oberhalb von 20 Grad Celsius bewegen, also der Temperatur, ab der sich Vibrionen vermehren können“, sagt auch Max Keldenich, der Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums, auf Anfrage unseres Netzwerkpartners Lübecker Nachrichten. Eine Einschränkung des Badebetriebs sei jedoch nicht erforderlich, sagt Keldenich. Denn: In der Vergangenheit sei es nur sehr selten zu einzelnen Erkrankungsfällen gekommen.

Neun Vibrionen-Tote seit 2003

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es genauere Zahlen. Dort wurden in der Badesaison 2020 acht Infektionen gemeldet, heißt es vom Lagus. Tote habe es 2020 nicht gegeben. Aber: Seit 2003 wurden insgesamt 66 Infektionen mit Vibrionen gemeldet. Und in diesem Zeitraum seien neun Menschen mit Vorerkrankungen an der Infektion gestorben.

Das Erkrankungsrisiko hänge „neben der Vibrionen-Konzentration im Wasser maßgeblich von der gesundheitlichen Konstitution des Badegastes ab“, sagt auch Keldenich. Einem höheren Risiko zu erkranken, seien Personen ausgesetzt, die offene oder schlecht heilende Wunden haben.

Vorerkrankte: Erst zum Arzt, dann ins Ostseewasser

Diese Personen sollten die Wunden nicht dem Kontakt mit warmem Meerwasser aussetzen, „insbesondere dann nicht, wenn sie an bestimmten Vorerkrankungen leiden oder ein geschwächtes Immunsystem besitzen“, sagt der Ministeriumssprecher. Es werde empfohlen, dass sich Betroffene vom Hausarzt beraten lassen, „bevor sie Kontakt mit Ostseewasser haben.“

Risikofaktor Hautverletzungen

Im „Landesportal Badegewässer“ seien umfangreiche Informationen zu dem Thema veröffentlicht, sagt Keldenich. Vibrionen könnten für Menschen mit Immunschwäche sowie für Senioren problematisch sein, heißt es auch beim Lagus. Wenn Badegäste zu diesen Risikogruppen gehören und Hautverletzungen haben, sollte ein Kontakt mit Meer- oder Brackwasser unterbleiben.

