Pflegeheime schon jetzt am Limit

„Die Einrichtungen sind bereit, alles zu unternehmen, um durch Entlastung der Krankenhäuser ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten“, sagt Kay Oldörp vom Bundesverband privater Einrichtungen (BPA) sozialer Dienste. An erster Stelle müsse aber der Schutz der Bewohner in den Heimen stehen. Deshalb hatte das schleswig-holsteinische Sozialministerium bereits am Dienstag das Besuchsverbot in allen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen verschärft und die Ausnahmen weiter eingeschränkt.

Neuaufnahmen erst nach zweiwöchiger Quarantäne

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums teilte jedoch mit, dass auch zukünftig Neuaufnahmen in Pflegeeinrichtungen möglich sein sollen, allerdings erst nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Hierfür müssen die Einrichtungen Voraussetzungen schaffen oder Ausweicheinrichtungen nutzen. Damit soll ein Viruseintrag verhindert werden.

Doch diese Voraussetzungen können nicht alle Pflegeheime schaffen. „Unser Haus bewegt sich immer an der Kapazitätsgrenze. Unsere Möglichkeiten, Patienten aus dem Krankenhaus aufzunehmen, sind daher ohnehin sehr begrenzt“, sagt beispielsweise Stefan van der Velden, Geschäftsführer vom Pflegeheim Petrick in Kiel-Ellerbek, das 92 Plätze hat. Wenn das Virus während eines längeren Krankenhausaufenthalts nicht aufgetreten ist, gehe das Pflegeheim davon aus, dass der Bewohner nach der Rückkehr nicht infiziert ist. „Wir haben unsere Kanäle so zugemacht und Kontakte minimiert, dass eine Infektion auch bei einem Krankenhaus-Aufenthalt beinahe ausgeschlossen ist. Wir leben aber immer mit einem Restrisiko.“ Denn auch einige Tage nach einem negativen Test könne sich eine Corona-Infektion herausstellen.

Awo : Quarantäne für neue Bewohner möglich

„Neue Bewohner aus den Krankenhäusern unter Quarantäne zu stellen, ist in der Regel möglich, da einzelne Zimmer oder Wohnungen den Großteil unseres Angebotes in den Pflegeeinrichtungen ausmachen“, teilt hingegen die Awo auf Anfrage mit, die in Kiel mehrere stationäre Pflegeeinrichtungen betreibt. „Wir nehmen entsprechend unseren Kapazitäten neue Bewohner auf, sofern die räumlichen Gegebenheiten vorhanden sind. Die personelle Versorgung sei dementsprechend gesichert. Dabei befolge man Schutzmaßnahmen.

"Markt für Schutzausrüstung in Schleswig-Holstein ist leergefegt"

Kay Oldörp gibt jedoch zu Bedenken: „Der Markt für Schutzausrüstung in Schleswig-Holstein ist leergefegt.“ Ohne Schutzausrüstung gebe es keine Isolation und ohne Isolation keine Neuaufnahmen und Entlastung der Krankenhäuser. Der BPA fordert das Land daher dazu auf, selbst in die Beschaffung auf internationalen Märkten einzusteigen, um die Gesundheits- und Pflegeversorgung in Schleswig-Holstein sicherzustellen.

